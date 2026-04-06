Misión Artemis II de la NASA en directo: cómo y dónde ver hoy el histórico sobrevuelo sobre la Luna

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La misión Artemis II de la NASA tiene previsto llevar a cabo esta madrugada un histórico sobrevuelo lunar, el primero realizado por humanos desde el Apolo 17, en 1972, y batirá el récord de mayor distancia recorrida desde la Tierra por un ser humano hacia las 13:56 hora del este de Estados Unidos (19:56 hora española).

Estos son algunos de los hitos previstos por la NASA:

19:56 hora española : La tripulación superará el récord de distancia de la misión Apolo 13, convirtiéndose en los humanos que más lejos han viajado de la Tierra.

: La tripulación superará el récord de distancia de la misión Apolo 13, convirtiéndose en los humanos que más lejos han viajado de la Tierra. 20:45 horas: Comienza el periodo formal de observación lunar (el sobrevuelo cercano).

Comienza el periodo formal de observación lunar (el sobrevuelo cercano). 00:44 horas: Pérdida de comunicación (durante unos 40 min) al pasar por el lado oculto de la Luna.

Pérdida de comunicación (durante unos 40 min) al pasar por el lado oculto de la Luna. 01:02 horas: Momento de máxima aproximación a la superficie lunar.

Momento de máxima aproximación a la superficie lunar. 02:35 horas: Los astronautas presenciarán un eclipse solar desde su posición en el espacio.

Los astronautas presenciarán un eclipse solar desde su posición en el espacio. 03:20 horas: Cierre de la fase de observación lunar

Puede seguir en directo el vídeo de la NASA aquí:

La agencia espacial estadounidense ha explicado que la tripulación se ha despertado con la canción 'Good Morning' de Mandisa y TobyMac y que los astronautas han recibido un mensaje especial que el astronauta del Apolo 8 y del Apolo 13, Jim Lovell, grabó para la misión antes de su fallecimiento en 2025.

"¡Hola, Artemis II! Soy Jim Lovell, astronauta del programa Apolo. ¡Bienvenidos a mi antiguo vecindario! Cuando Frank Borman, Bill Anders y yo orbitamos la Luna en el Apolo 8, la humanidad tuvo la primera visión cercana de la Luna y una perspectiva de nuestro planeta que inspiró y unió a personas de todo el mundo. Me enorgullece pasarles el testigo, mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte para el beneficio de todos. Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán. Pero no olviden disfrutar de la vista. Así que, Reid, Victor, Christina y Jeremy, y todos los grandes equipos que los apoyan, ¡mucha suerte y que Dios los acompañe! De parte de todos nosotros aquí en la Tierra", dice el mensaje.