Andalucía contabiliza tres muertes en accidentes de tráfico en carreteras interurbanas durante el puente del Pilar

Kilómetro 56 de la A-495, en Cabezas Rubias (Huelva), donde se registró un accidente mortal de tráfico el 9 de octubre de 2026. - 112 ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado tres fallecimientos durante la operación especial de tráfico puesta en marcha con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar de 2026; en concreto, en el periodo comprendido entre las 15,00 horas del pasado viernes, 9 de octubre, y las 20,00 horas de este lunes, día 12, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultado por Europa Press, que precisa que en dichos siniestros se han registrado también dos heridos, uno de carácter grave y otro leve.

El primero de los sucesos se produjo a las 16,12 horas del pasado viernes, 9 de octubre, en el kilómetro 58,5 de la A-495, a la altura de Cabezas Rubio (Huelva), y se saldó con una persona fallecida y otra herida de carácter leve por una colisión frontal entre una motocicleta y un turismo.

Según informó el servicio 112 en un comunicado, varios ciudadanos alertaron al teléfono de emergencias sobre las 16,10 horas del viernes de una colisión entre un coche y una moto en el kilómetro 56 de la A-495, en sentido Santa Bárbara. Los sanitarios desplazados al lugar confirmaron al 112 la muerte del motorista implicado en el suceso, un varón de 48 años, como consecuencia del accidente.

El segundo siniestro mortal de tráfico contabilizado por la DGT se registró a las 16,45 horas del pasado sábado, 10 de octubre, en el kilómetro 72 de la A-92, a su paso por Osuna (Sevilla), y se saldó con una persona fallecida y otra herida de carácter grave.

Según informó el 112 en una nota, sobre las 16,50 horas se recibió en dicho teléfono de emergencias una llamada que alertaba del vuelco de un vehículo con personas atrapadas en su interior en el kilómetro 72 de la A-92, en la vía de servicio sentido Granada.

Posteriormente, fuentes sanitarias confirmaron al 112 que en el siniestro había fallecido una persona, y otra --un varón de 39 años-- había sido atendida y trasladada herida al Hospital de La Merced de Osuna.

El tercero de los accidentes mortales de tráfico se ha registrado este mismo lunes, 12 de octubre, a las 16,10 horas en el kilómetro 5,1 de la carretera CO-6301, a la altura de Puente Genil (Córdoba), y en él ha fallecido una persona tras la salida de vía de un turismo.

El pasado fin de semana se saldó en Andalucía sin fallecidos en accidentes de tráfico en carreteras interurbanas, según el balance de la DGT del periodo comprendido entre las 15,00 horas del viernes, 2 de octubre, y las 20,00 horas del domingo día 4.