Andalucía contacta con Sanidad por el volumen "bastante alto" de positivos en Covid-19 que "están llegando en pateras"

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha revelado este jueves que, "personalmente, en la última semana", ha contactado con el Ministerio de Sanidad a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y por correo electrónico con la Dirección General de Salud Pública en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus para "abordar el tema específico de las pateras", ya que "el volumen de positivos" en Covid-19 confirmados por pruebas de PCR "que están llegando a nivel de pateras es bastante alto".

Así lo ha trasladado el consejero en respuesta a una pregunta que en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, le ha formulado el diputado de Vox Benito Morillo, quien se ha interesado por el número de inmigrantes irregulares contagiados de Covid-19 de los que tiene constancia la Junta.

El consejero andaluz de Salud ha respondido que, entre "personas extranjeras residentes no registrados" se han realizado "hasta ahora 886 pruebas diagnósticas de Covid-19 a este grupo poblacional", de las que 37 han resultado positivas y 849 negativas.

Del total de estas pruebas, 442 han sido PCR, de los que 31 han dado resultado positivo en coronavirus y los restantes 411 negativos; mientras que a 62 se les ha hecho test de anticuerpos, con dos positivos y 60 negativos, y a 382 se les ha realizado "test simples", con cuatro resultados positivos y 378 negativos, según ha detallado.

CUARENTENA EN LOS PUERTOS DE LLEGADA

Jesús Aguirre ha explicado que desde su consejería han pedido "al Ministerio del Interior y a Sanidad Exterior que articule" el procedimiento para que "el aislamiento, la cuarentena prevista para cualquier persona que llega al Estado español, se cumpla a ser posible en el puerto donde son recepcionadas las pateras", donde "sin ningún problema" desde la Junta de Andalucía se comprometen a realizar a dichos migrantes los "PCR y test" correspondientes, así como el "seguimiento" necesario, "y así lo hemos hablado ya con Cruz Roja", según ha añadido.

El consejero ha defendido que la "obligación" de la Administración autonómica es "vigilar y controlar a las personas afectadas" de coronavirus y "tomar las medidas asistenciales en consecuencia". Se trata, según ha añadido, de "curar a las personas infectadas", pero, "al mismo tiempo, evitar la propagación de la enfermedad a través de ellas".

En esa línea, y tras remarcar que "el sistema sanitario público de Andalucía no ha hecho ni hará ningún tipo de distinción en las personas a la hora de abordar este grave problema de salud pública", el consejero ha apostillado que "no podemos" permitir que se genere "un grave problema de salud pública a través de pateras, no solamente en Andalucía, sino en otras comunidades autónomas como consecuencia de no hacer la cuarentena específica a todo el que venga de fuera, ya sea en avión o en patera", porque "todos son iguales y tienen que cumplir la legislación vigente", según ha remachado.

VOX ALERTA DE LA FALTA DE "PROTECCIÓN" DE FUERZAS DE SEGURIDAD

El parlamentario de Vox ha replicado que en los datos que le ha ofrecido el consejero no le ha detallado si corresponden todos ellos a inmigrantes en situación irregular, y en todo caso ha advertido de que "Policía y Guardia Civil han pasado toda la pandemia sin que las autoridades les proveyesen de los medios de protección adecuados".

En ese sentido ha comentado que, "según fuentes policiales, hemos conocido de la llegada a la costa de Almería de un grupo de inmigrantes que, tras unos días retenido" en dicho puerto, y "sin análisis previos, fueron conducidos atravesando media España a Castilla y León". Posteriormente, "este grupo de inmigrantes fue sometido al control" de coronavirus, dando "varios de ellos positivo en Covid-19", además de que "uno de los policías que hizo la recepción" de los inmigrantes también resultó "infectado".

El diputado de Vox ha criticado que el Gobierno ha establecido "una cuarentena a los turistas que llegaban a nuestro país mientras que la llegada de inmigrantes a nuestras costas se mantenía en niveles anteriores a la pandemia".

Además, ha afeado la "irresponsabilidad" del Gobierno de la Nación al "anunciar el Ingreso Mínimo Vital, porque va a provocar un efecto llamada que ya estamos viendo en las redes", junto con la "complicidad de las mal llamadas ONG, en unión a las mafias de trata de seres humanos, que van a incrementar sus ofertas a esta gente desesperada con promesas que nunca van a poder cumplir, poniendo de esta manera a muchas personas en grave riesgo en el Mediterráneo", según ha abundado Morillo.