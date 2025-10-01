Por Andalucía cree que Hernández "no debería dormir esta noche en su cargo" por "insensible" ante crisis de mamografías

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado a raíz de la crisis abierta en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por no la comunicación de los resultados de sus mamografías del programa de revisión del cáncer de mamá y que ha devenido en casos positivos que la consejera de Salud, Rocío Hernández, por la reacción mostrada de "tremenda insensibilidad, debiera provocar que esta noche unas cuentas personas no duerman en sus cargos y a ser posible que ella sea una de las que no siguieran en el puesto".

La también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha lamentado durante una rueda de prensa en el Parlamento que la respuesta de la consejera de Salud sea "esconder la responsabilidad", además de exhibir una "tremenda insensibilidad", ante lo que ha descrito como "proliferación de la ineptitud" que ha concretado en el hecho de que el Servicio Andaluz de Salud "no ha sido capaz de dar respuesta a estas mujeres que en algunos casos llevan dos años esperando un respuesta y han tenido que ir a la privada para agilizar unas pruebas ante la incertidumbre".

Tras apelar a que esperaban las respuestas de Hernández durante su comparecencia esta tarde en la Comisión de Salud, Nieto se ha preguntado "cómo es posible trasladar a la asociación" representativa de este grupo de pacientes la respuesta recibida de la Junta es que "a día de hoy no tiene mecanismo para garantizar que el circuito se haga con la celeridad debida para la detección precoz del cáncer".

"Los procedimientos oncológicos iban y hoy no van", ha proclamado la portavoz de Por Andalucía, para incidir en una situación donde "las mujeres están tan tranquilas y el SAS no le puede garantizar que no sea cáncer de mama", para proclamar entonces que "éste es el modelo del PP insensible", mientras ha esgrimido las palabras de la consejera apuntando una exageración de las asociaciones para dedicarse a "criticar su mal hacer" para eludir así la responsabilidad de sus fallos".

"El modelo del PP no sirve", ha afirmado Nieto, convencida de que la situación vivida es "un completo despropósito" y de que supone "una muestra del daño objetivo que hacen las políticas del PP en Andalucía".

En esta línea ha expresado el apoyo a la convocatoria de los sindicatos CCOO de Andalucía y de UGT en demanda de una mejora de la gestión de la dependencia tras recordar que "la Junta de Andalucía es la última en aportación por habitante al sistema de dependencia y es la primera en la lista de espera".

"LA JUNTA VOLVIÓ A LANZAR UN BULO" SOBRE EL PAÍS VASCO Y LA DEPENDENCIA

Nieto ha recriminado a la consejera de Inclusión Social, Loles López, que este martes "volvió a lanzar un bulo" en cuanto a que el País Vasco recibe el doble de la aportación del Estado, que llega a ser de un 50% como establece la Ley de Atención a la Dependencia, para argumentar entonces "es falso, es mentira, es un bulo" y ahondar en que le debería "dar vergüenza" ese argumento cuando ha indicado que la financiación de Euskadi es un 16,8% y que en el caso de Andalucía es de un 39%.

"Es un falsedad, la incompetencia que despliega la consejera no se puede esconder detrás de un bulo para seguir alimentando el frentismo", ha remachado Nieto su reflexión.

PRESENTACIÓN DE ENMIENDA A TOTALIDAD A LEY DE VIVIENDA Ha confirmado también que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, que ha justificado en que "se trae lo peor de aquello (en alusión a las recetas que aplicó el Gobierno Aznar) a 2025", para lamentar que "no hemos aprendido nada del drama y esta ley se trae a contemporáneo lo peor de ese modelo fracasado que no soluciona nada".

Ha criticado el anuncio que hizo esta martes la consejera de Fomento, Rocío Díaz, acerca de que "decía que han encontrado suelo de la Junta de Andalucía para ponerlo a disposición y ahora ya sí hacer miles de viviendas", planteamiento que ha calificado de "otra engañifa electoral para tratar de esconder que no hacen nada", para matizar aquí que "sí han estado haciendo, pero de parte de las constructoras".