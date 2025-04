Por Andalucía critica el "abandono" por parte de la Junta de seis viviendas públicas en Castro del Río (Córdoba)

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

El coportavoz de Podemos Andalucía y parlamentario por Córdoba de Por Andalucía, José Manuel Jurado, ha criticado este viernes el "abandono", por parte de la Junta de Andalucía, de "las seis viviendas públicas gestionadas por AVRA en Castro del Río (Córdoba), tres de las cuales están habitadas por personas con movilidad reducida".

Según ha informado Podemos en una nota, Jurado ha señalado que, "si a cualquier comunidad de vecinos se le exige accesibilidad, no entendemos por qué no se le exige a la Junta de Andalucía, que es quien gestiona estas viviendas públicas. Aquí hay vecinos y vecinas que no pueden subir ni bajar las escaleras. Estas viviendas se están convirtiendo en pisos-cárceles".

Jurado ha lamentado, tanto "la falta de accesibilidad", como "el deterioro estructural de las viviendas, donde las goteras y las filtraciones desde la azotea están deteriorando seriamente la habitabilidad".

"Estamos hablando de columnas que se vienen abajo, de techos que filtran agua y de una situación absolutamente indigna. La Junta no puede mirar hacia otro lado, tiene que asumir su responsabilidad, como cualquier comunidad de vecinos", y ha señalado "esta situación se suma al grave problema de vivienda que sufre Andalucía, con un parque público claramente insuficiente".

El parlamentario andaluz ha anunciado que llevará este asunto al Parlamento en forma de pregunta parlamentaria, y exigirá a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que envíe a un equipo técnico a revisar el estado de las viviendas, porque "no basta con prometer, hay que actuar ya. La dignidad en la vivienda pública no es una opción, es una obligación", ha concluido.

Por su parte, Curro Sillero, coordinador local de IU en Castro del Río, ha agradecido la visita de Jurado y ha criticado, tanto al Ayuntamiento, como a la Junta, por "mirar hacia otro lado mientras las familias viven en condiciones inaceptables. Venimos denunciando, pleno tras pleno, el estado de abandono y de insalubridad de esta zona, la única calle sin asfaltar de Castro del Río, pero la derecha local y autonómica han decidido abandonar este espacio".