Andalucía critica el proyecto de centros de datos del Gobierno por "frenar el desarrollo": "Impide la soberanía digital"

Archivo - El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, visita el Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN) en Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, José Antonio Nieto, ha insistido este jueves en sus críticas al proyecto que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez para regular la apertura de centros de datos en España --contra el que la Junta ha presentado alegaciones-- al entender que éste "frena el desarrollo" de Andalucía e "impide nuestra soberanía digital".

En una entrevista en Canal Sur televisión recogida por Europa Press, Nieto ha defendido que "hay que ser respetuosos con la naturaleza" pero "siendo conscientes de la necesidad de impulso tecnológico que tiene España". En este punto, ha sostenido que Andalucía "debería ser la nueva Arabia Saudí".

"Tenemos energía de sobra" para autorizar más centros de datos --hay hasta 20 proyectos en cartera--, pero, según sus palabras, "el problema es que el Gobierno de España lleva años sin invertir en transporte energético. Décadas. Hasta que no nos pongan ese sistema de transporte, no podemos poner en juego la energía". "Andalucía --ha sentenciado el consejero-- no puede competir con las manos atadas".

En cuanto al desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y las advertencias realizadas por los desarrolladores mundiales, José Antonio Nieto ha afirmado que a la IA "no hay que tenerle miedo, pero sí respeto". "Es una enorme oportunidad", ha apuntado, ya que "la compra y venta de datos se ha convertido en un activo importantísimo en la economía mundial".

Para controlar los riesgos y amenazas, el consejero ha defendido la necesidad de "monitorizar el proceso" como "ha hecho Andalucía". "Yo quiero transmitirles tranquilidad a los andaluces", ha remarcado Nieto, que ha dado un dato: el centro de ciberseguridad de Málaga, el año pasado, protegió "con éxito" a empresas y administraciones de más de 11.000 ciberataques --en algunos casos causaron daños que "se pudieron reparar"--.