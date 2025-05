Andalucía cuenta con 224 centros de protección de menores con 3.000 plazas, de las cuales 668 son para menores migrantes

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía es la segunda comunidad con más centros de protección de menores, con 224 centros, lo que supone el 16,3% del total de los centros existentes en España, que ascienden a los 1.375 centros.

Asimismo, como detalla el estudio realizado por la Asociación Nuevo Futuro y la Cátedra de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas, la región andaluza cuenta con un total de 3.000 plazas, lo que indica que la media es de 13,4 plazas por centro. En comparación, en 2021 Andalucía disponía de 225 centros con 3.018 plazas.

Según los datos consultados por Europa Press, existen 33 Centros específicos para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, y disponen de 668 plazas.

El tamaño medio de estos centros es de 20,2 plazas por centro, frente a las 12,2 plazas en el resto de centros de la comunidad. En términos relativos, estos centros representan el 14,7% del total de centros en Andalucía, frente a una media del 17,2% en el conjunto de España.

Así, los Centros específicos para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados concentran el 22,3% de las plazas del total de centros en Andalucía.

En otro orden, son de gestión pública 19 de los centros, el 8,5%, los cuales concentran el 14% de las plazas, y su tamaño medio es de 22,2 plazas por centro, frente a las 12,6 plazas en los 205 centros gestionados por entidades colaboradoras.

De este modo, Sevilla acoge el 16,7% de los 224; Almería el 14,7%; Málaga el 14,3%; Granada el 12,3%; Huelva el 9,8%; Jaén el 6,3%; y Córdoba el 6,3%. La distribución refleja de manera imperfecta las diferencias de población.

De igual forma, hay considerables diferencias también en cuanto al tamaño medio de los centros. En cuanto a las ratios, las más elevadas están en Granada y Córdoba, con 15,7 y 14,6 plazas por centro, frente a las 10,7 de Huelva, las 12,1 de Sevilla y las 12,9 de Málaga.

El 10,8% de los centros andaluces se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes, y su tamaño medio es de 17,3 plazas. Por el contrario, el 54,7% de los centros están situados en ciudades de más de 50.000 habitantes, con una media en este caso de 12,5 plazas por centro.

ESPAÑA TIENE 1.375 CENTROS Y 19.057 PLAZAS

En contexto nacional, España cuenta con 1.375 centros de protección de menores con un total de 19.057 plazas y un tamaño medio de 13,9 plazas por centro de protección, según el II estudio de los centros de acogimiento residencial en el ámbito de la protección a la infancia en España.

Según el informe, las comunidades autónomas que mayor crecimiento han experimentado en número de centros, desde el anterior Estudio de 2021, son Madrid y Baleares, mientras que Asturias y Madrid son las comunidades que han experimentado una mayor reducción.

En concreto, la comunidad con mayor número de centros y plazas es Cataluña, con 260 centros (el 18,9% de todos los que existen en España, casi uno de cada cinco) y 4.651 plazas (una de cada cuatro, el 24,4%).

Le siguen Andalucía con 224 centros, el 16,3% del total; el País Vasco, con 122 centros (el 8,9% del total); la Comunidad Valenciana, (117 centros, el 8,5%), y Madrid, que dispone de 102 centros (el 7,4%). Mientras, en Canarias, hay 92 centros (el 6,7%).

La Comunidad de Madrid, sin embargo, es la tercera comunidad con mayor número de plazas, con un total de 1.894 (el 9,9% del total), seguida de la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Canarias.

De manera conjunta, estas seis CCAA concentran dos de cada tres centros de protección en España y más del 70% de plazas en centros en España.

Asimismo, de los datos se desprende que casi el 60% de los centros en España son hogares con menos de 10 plazas.

DISMINUYEN LOS CENTROS ESPECÍFICOS PARA NIÑOS MIGRANTES

Por otro lado, el estudio muestra que el número de centros específicos para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados ha disminuido con respecto a 2021, pasando de 260 a 236, un 9,2% menos. El número de plazas en estos centros se ha reducido en 231 unidades, de 3.999 a 3.768, un 5,8% menos.

En concreto, los descensos se han producido en Cataluña (399 plazas menos, una disminución del 25,3%) y en Navarra (un descenso de 140 plazas, un 38,9% de plazas menos que en 2021). Según este estudio, estas comunidades han ido integrando a estos adolescentes en centros "no específicos".

Asimismo, destaca que Galicia, Región de Murcia y La Rioja no cuentan con centros para menores migrantes no acompañados, "lo cual no excluye que pueda haber, coyunturalmente, centros utilizados de forma mayoritaria o exclusiva por esta población".

Respecto al resto de autonomías, Baleares ha pasado de dos a ocho centros y de 30 a 87 plazas específicas para menores migrantes, casi tres veces más de las que tenía en 2021. Aragón suma seis centros (tenía 35) y 132 plazas más en centros específicos para niños y adolescentes migrantes no acompañados, al pasar de 75 a 174 plazas.

En el País Vasco el aumento es de cuatro centros (de 13 a 17) y de 69 plazas, con un incremento de plazas del 1,7%. En la Comunidad de Madrid, con cinco centros (de 19 a 24) y 51 plazas más, el aumento de plazas es del 16,8%, mientras que, en Castilla y León, con 27 plazas más, hay un incremento del 45%, de seis a nueve centros.