Andalucía "cumplirá" con la acogida de menores migrantes aunque "no está de acuerdo" con el reparto del Gobierno

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha reafirmado este miércoles que la Junta de Andalucía "cumplirá" con la acogida de menores migrantes no acompañados que, procedentes de las islas Canarias, se van a distribuir por las comunidades autónomas, si bien "no está de acuerdo" con el reparto fijado por el Ejecutivo central, como ha expresado "alto y claro".

Así lo ha señalado la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, y a preguntas de los periodistas al día siguiente de que el Consejo de Ministros aprobase el Real Decreto que establece las actuaciones necesarias para la acogida de menores migrantes no acompañados.

El Gobierno defendió este martes que dicho decreto es "un paso más para dar comienzo a las reubicaciones" de dichos menores "entre los distintos territorios del país de manera sostenible y solidaria", y desarrolla el Real Decreto-ley 2/2025 para la acogida de infancia migrante en situación de desamparo.

La consejera ha remarcado que "Andalucía cumplirá, lógicamente", con la legislación, pero ha subrayado que desde la Junta "no estamos de acuerdo" con el proceder del Gobierno al respecto. "Ya lo hemos dicho alto y claro", ha aseverado Carolina España, quien, no obstante, ha señalado que la Junta no puede "oponerse a la ley", aunque esté "en contra" de los "criterios de reparto absolutamente discrecionales" que se han adoptado.

Así, ha criticado que a Andalucía "vayan a llegar casi 700 migrantes" y "prácticamente cero a Cataluña y al País Vasco", y ha considerado que se trata de "otra nueva cesión, otro nuevo privilegio al independentismo" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Que no nos tomen por tontos", ha pedido la consejera antes de concluir que "Andalucía, como siempre, cumplirá con la ley", aunque no puede "estar de acuerdo con unos criterios de reparto que son absolutamente insolidarios e injustos".

Finalmente, a la pregunta de si por parte de la Junta se están preparando las plazas necesarias para acoger a los menores que lleguen, la portavoz ha respondido que se "imagina que desde la Consejería de Inclusión" Social "se están adoptando las medidas" correspondientes para ello.