Andalucía defiende la "independencia" de la Accua y niega "injerencias" en la denegación de grados a Granada y Jaén

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido este jueves en pleno del Parlamento andaluz la "total independencia y transparencia" de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) en los procesos de verificación de nuevos grados universitarios, "negando rotundamente" cualquier injerencia política o preferencia hacia universidades privadas.

Por su parte, la diputada de Por Andalucía, Alejandra Durán, ha interpelado al consejero por el "fuerte impacto económico y de desarrollo" que supondrá para Granada y Jaén la denegación de grados como el de Ingeniería Biomédica, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, el Máster en Inteligencia Artificial y Big Data o el Programa de Doctorado en Arquitectura.

La parlamentaria se ha dirigido al consejero este jueves, denunciando que "no tenía usted bastante con asfixiar financieramente a las universidades públicas, que ahora también les deniegan grados", ha recalcado Durán, que ha reprochado que "se niegan grados a la pública para servirlos en bandeja a la privada".

Así, Durán ha destacado que "no es casualidad que grados pioneros e impulsores del desarrollo económico en provincias históricamente denostadas como Granada y Jaén se vayan a ofertar en la universidad privada", señalando expresamente a la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad Alfonso X el Sabio.

"Usted está impulsando a los jóvenes a tener que abandonar sus estudios o a hipotecar sus vidas, porque estos grados cuestan más de 40.000 euros. ¿Casualidad? No es casualidad", ha añadido. "Le pido que dé marcha atrás inmediatamente", ha reclamado Durán, incidiendo en la responsabilidad de la Junta ante "más de 1.200 universitarios afectados".

En la misma línea, la portavoz socialista, Ángeles Férriz, ha advertido de que "han salido todos los rectores de las universidades públicas andaluzas a denunciar la injusticia que usted ha cometido con esta decisión". De este modo, ha insistido en que "dos universidades con la trayectoria de Jaén y Granada, sobradamente acreditadas, se han visto denegadas a una semana de matricularse los alumnos", y ha preguntado al consejero si piensa "hacer algo para reparar el daño causado".

Férriz ha acusado a la Junta de "reventar las universidades públicas porque quieren hacer negocio con nuestros derechos", asegurando que este Gobierno "lleva años atacando a las públicas porque les estorban y nos han llenado de privadas, algunas con menos papeles que una libreta".

"Para que haya negocio, tiene usted que cargarse la competencia, y la competencia son las universidades públicas", ha señalado, añadiendo que "han roto el sueño de 2.000 andaluces que habían trabajado y esforzado para tener unas notas" y que ahora "tienen que irse a la privada, a más de 12.000 euros al año". Férriz ha afeado asimismo el funcionamiento de la Accua, afirmando que "no ha hecho públicos los informes" y que el propio exdirector "dimitió alertando del sectarismo" del organismo.

Por su parte, el consejero ha negado cualquier responsabilidad de la Junta en la denegación de los grados, asegurando que "este consejero y el Gobierno de Andalucía no deniegan ningún tipo de título". "Aquí tiene quien deniega el título, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades", ha enfatizado, mostrando documentación relativa a los procedimientos.

"La Accua es una agencia totalmente independiente, con evaluadores ajenos a la comunidad autónoma, y donde la Junta solo da soporte administrativo. Los informes de ACCUA no son palabra de Dios; van al Consejo de Universidades y a la Comisión de Verificación de Títulos presididas por el Ministerio, donde también están los rectores. Solo entonces se aprueba o deniega", ha subrayado.

Gómez Villamandos ha replicado a la oposición que "aquí está clara la apuesta por el sistema público, de una forma clara y eficiente", y ha recordado que "alguna de las universidades que tanto se quejan han verificado diez títulos de forma positiva". "Si ponen en duda la calidad de la agencia, la están poniendo en duda para lo que se ha denegado y para lo que se ha autorizado", ha sentenciado, remarcando que "la agencia es totalmente independiente, porque si no tuviera esa independencia, no existiría".

En cuanto a los casos concretos de la Universidad de Granada y la de Jaén, Gómez Villamandos ha señalado que "el grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial no ha sido verificado porque se ha dado la responsabilidad académica a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla, como pueden ver con una gran repercusión y vinculación en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos", ha dicho. Sobre el grado dual de Ingeniería Biomédica, ha indicado que "no hay los suficientes convenios que respalden que pueda ser un grado dual, dadas las exigencias de la normativa estatal. En el caso de las privadas, no han ido por esta vía".

El consejero ha invitado a la oposición a "estudiarse los informes, que las propias universidades han remitido a los medios de comunicación", y ha aportado cifras sobre la demanda de estas titulaciones: "En Jaén, solo 75 solicitudes en primera opción para 30 plazas; en Granada, 168".

Por último, Gómez Villamandos ha defendido la gestión de su departamento asegurando que "atacamos tanto a la universidad pública que hay 1.426 títulos en Andalucía, 1.325 de ellos en la pública y solo 101 en la privada. El 93% de los títulos son públicos".

"Estamos financiando como nunca, con leyes consensuadas y el primer mapa de titulaciones", ha añadido. "Este consejero preside el Consejo Rector de la Accua, que es solo un órgano administrativo, sin competencias en evaluación", ha concluido, reclamando "rigor y respeto institucional", ha concluido.