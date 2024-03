Andalucía despide a la borrasca Mónica con una subida de los termómetros, que podrían alcanzar los 25 grados

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas van a subir esta semana en Andalucía con un leve descenso de las mismas entre el miércoles y el jueves, aunque podrían alcanzarse los 25 grados de máxima en el último tramo de la semana en el Valle del Guadalquivir a raíz de un anticiclón que dejará "cielos poco nubosos" en la comunidad.

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha advertido en declaraciones a Europa Press que la borrasca 'Mónica' dará paso a una semana marcada por unas temperaturas superiores a la media para esta época del año tras siete días en los que los termómetros han registrado precisamente unas cifras inferiores a las habituales.

Del mismo modo, tras el fuerte temporal que ha azotado intensamente a toda la comunidad durante el fin de semana, no se esperan precipitaciones en Andalucía para los próximos días de forma generalizada, con cielos "poco nubosos" y tiempo "estable" para los primeros días de la semana. Sin embargo, no se descartan precipitaciones "no muy importantes" este miércoles en la provincia de Cádiz y Málaga.

Para este jueves, Del Pino ha apuntado la posibilidad de que llegue un frente "poco activo" por la provincia de Huelva que se desplazará desde el oeste de Andalucía hasta Granada y Jaén. Así, este frente podría dejar precipitaciones primero en la mitad occidental y luego en la mitad oriental, y especialmente afectará a la sierra norte de la región. También podría venir acompañado de vientos, aunque su alcance no se prevé que sea "muy significativo".