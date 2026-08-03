Andalucía despide la cuarta ola de calor con temperaturas estables y avisos por terral en Málaga y Almería

Vecinos y visitantes de Málaga en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha dejado atrás esta semana la cuarta ola de calor del verano con un escenario de estabilidad metereológica y temperaturas acordes a la canícula, si bien la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este lunes avisos por altas temperaturas en distintos puntos de las provincias de Málaga y Almería debido al efecto del terral.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, quien ha señalado que, tras el descenso térmico registrado este lunes, las temperaturas experimentarán "muy pocos cambios" a lo largo de la semana y se mantendrán, en general, dentro de los valores habituales para esta época del año.

Las máximas se situarán en el valle del Guadalquivir entre los 36 y 38 grados, con un ligero repunte de uno o dos grados en la segunda mitad de la semana, mientras que las mínimas rondarán los 21, 22 y 23 grados. Del mismo modo, el fin de semana podría registrarse un leve ascenso de las máximas y un ligero descenso de las mínimas, aunque sin cambios significativos.

El delegado de la Aemet ha subrayado que no se espera la llegada de masas de aire africano ni fenómenos que favorezcan un episodio de calor intenso, por lo que Andalucía afronta una semana con temperaturas "normales" para el periodo de la canícula.

La principal incidencia metereológica se concentra este lunes y martes en la provincia de Málaga, donde el viento de poniente provoca el conocido efecto terral al atravesar el interior antes de alcanzar el litoral, elevando las temperaturas.

Por este motivo, la Aemet mantiene avisos de nivel naranja en la zona de Sol y Guadalhorce, donde se prevén hasta 39 grados en el litoral y máximas de 41 grados en el interior del valle del Guadalhorce. Asimismo, la Axarquía permanece en aviso por temperaturas que podrían superar los 36 grados y alcanzar puntualmente los 40.

En la provincia de Almería también permanecen activos avisos por altas temperaturas asociados al viento de poniente, que favorece un incremento de los termómetros en buena parte del litoral.

Por otro lado, la Aemet no descarta que este lunes puedan registrarse chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en la Sierra Norte de Sevilla y la Sierra de Aracena (Huelva) por el paso de un frente muy debilitado, aunque no se esperan más precipitaciones durante el resto de la semana.

Respecto al viento, el poniente continuará soplando con cierta intensidad en la zona del Estrecho hasta el miércoles, si bien tenderá a perder fuerza a partir del jueves, sin que se prevean fenómenos metereológicos adversos relevantes durante los próximos días.