'Andalucía Directo' Convoca Sus VIII Premios De Reporterismo.

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio y Televisión, a través de su programa 'Andalucía Directo', convoca la VIII edición del 'Premio AD de Reporterismo'. Una iniciativa con la que se pretende un año más incentivar a los jóvenes estudiantes universitarios de periodismo y comunicación audiovisual.

Mediante una nota de prensa, RTVA ha recomendado que la candidatura incluya los miembros del equipo integrado por reporteros y operadores de cámara o video que participen en la elaboración de los trabajos.

Asimismo, la fecha límite de recepción de las candidaturas es el 15 de enero de 2026, el fallo del jurado será inapelable y se conocerá en el transcurso del mes de febrero.

El premio consiste en la emisión de los dos reportajes ganadores en cada una de sus modalidades y la concesión de una estatuilla a cada equipo o autores premiados.