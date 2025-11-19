Andalucía diseña su hoja de ruta para fomentar la cultura científica en las aulas

Torre del Parque de las Ciencias en imagen de archivo. - PARQUE DE LAS CIENCIAS

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la jornada participativa de la Estrategia Andaluza de Divulgación Educativa de la Ciencia (Eandec), impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Parque de las Ciencias de Granada con el asesoramiento del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). La estrategia facilitará el acceso del profesorado y del alumnado andaluz a recursos, tecnologías y programas didácticos con la misión de "promover una educación científica accesible, inclusiva y equitativa", con actuaciones dirigidas al fomento de la cultura y de las vocaciones en ciencia, tecnología y a la capacitación del alumnado en las competencias que demandarán las profesiones del futuro.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, en su diseño, "ha sido fundamental la elaboración de un diagnóstico previo para visualizar la situación actual de la divulgación educativa de la ciencia en Andalucía".

Para escuchar a todos los agentes implicados (alumnado, profesorado, tejido asociativo, expertos y divulgadores), en una muestra representativa de alrededor de un centenar de personas, se ha celebrado en el Parque de las Ciencias de Granada esta jornada para contribuir a definir la hoja de ruta de esta estrategia andaluza.

En este sentido, tal y como ha destacado, "la amplia participación en ella ha garantizado un espacio de reflexión plural con aportaciones valiosa". Mediante una metodología participativa, se han estructurado diversos grupos de trabajo para debatir los principales problemas, necesidades y retos de la educación científica en Andalucía.

Los colectivos representados han incluido a personal docente seleccionado por su perfil profesional y trayectoria en proyectos de innovación científica, con docentes de otras áreas del conocimiento cuya labor resulta especialmente relevante en el tratamiento de la competencia STEM; investigadores con dilatada experiencia en el ámbito de la divulgación científica e investigación y alumnado de niveles educativos equivalentes o superiores al 3º de ESO, motivado por el aprendizaje de las ciencias, la tecnología y las artes.

También han participado asociaciones, entre ellas, Ampas, del cuerpo de inspección educativa y del ámbito editorial. La jornada ha sido "fundamental para la concreción de propuestas" orientadas a la mejora del diagnóstico preliminar, a la identificación de problemas estructurales, a la definición de necesidades prioritarias y a la formulación de retos estratégicos vinculados a la implementación de la educación científica y tecnológica en Andalucía.

Entre las necesidades detectadas, la citada nota de prensa ha destacado "tres puntos esenciales" como son la transformación metodológica de la enseñanza STEM mediante recursos y espacios acordes a las exigencias de estas disciplinas; la creación de espacios de aprendizaje fuera del aula favoreciendo la conexión entre la educación formal y no formal; y la mejora sustantiva de la formación docente incluyendo la implicación del personal investigador y la revisión exhaustiva de los planes formativos iniciales y continuos.

Esta estrategia facilitará el acceso del profesorado y alumnado andaluz a recursos, tecnologías y programas didácticos con la misión de promover una educación científica accesible, inclusiva y equitativa.

Las actuaciones diseñadas estarán dirigidas al fomento de la cultura y las vocaciones en ciencia y tecnología y a la capacitación del alumnado en las competencias que demandarán las profesiones del futuro.

El conjunto de propuestas formuladas en la jornada "ha garantizado una orientación coherente con los principios de equidad, calidad y participación".

Esta integración "es clave para dotar a la Eandec de solidez técnica, legitimidad social y una alta capacidad de impacto", fortaleciendo así el carácter inclusivo, innovador y sostenible de las políticas de educación científica en Andalucía, ha señalado el Gobierno andaluz.

El propósito de la Eandec es fomentar la cultura científica y las vocaciones en ciencia y tecnología entre los más de 1,6 millones de estudiantes andaluces de enseñanzas no universitarias; y su finalidad es garantizar una educación científica inclusiva, equitativa, accesible y adaptada a los desafíos del siglo XXI para todo el alumnado andaluz, ofreciendo al profesorado y al alumnado recursos, tecnologías y programas innovadores.

De esta manera, aprobada por el Consejo de Gobierno en abril de 2025, la Eandec refuerza el compromiso del Gobierno andaluz con la educación, la igualdad de oportunidades y la promoción de la cultura científica desde edades tempranas.