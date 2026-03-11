Por Andalucía "duda de la intención" de la Junta personándose en la causa sobre el accidente ferroviario de Adamuz

La diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez, este miércoles en rueda de prensa. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez ha expresado este miércoles su desconfianza hacia el propósito que tenga el Gobierno andaluz para solicitar su personación en las diligencias que se siguen en un Juzgado de Montoro (Córdoba) por el accidente ferroviario de Adamuz, decisión que abordará en esta jornada el Consejo de Gobierno de la Junta, que avocará esa competencia en favor del Gabinete Jurídico autonómico.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Gómez Corona, también profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha señalado que "duda de la intención" que tenga el Gobierno andaluz con su personación en la causa, donde no ha precisado aún el rol procesal que desempeñaría, que, previsiblemente, se decantará por el de acusación popular.

Con todo la también coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía se ha declarado "a favor de que se conozca todo" para abrir la posibilidad a que la Junta de Andalucía se plantee que "se esclarezca", por lo que se ha resignado a expresar entonces que "haga lo que estime oportuno".

La diputada de Por Andalucía ha apelado a que "se investigue a conocer todos los hechos" con la premisa de "no solo depurar responsabilidades y para que no vuelva a suceder", por cuanto ha planteado que "se lo debemos a las familias".