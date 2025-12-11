Andalucía eleva a más de 105.000 las consultas de Atención Primaria suspendidas por la huelga del Estatuto Marco

Archivo - Profesional leyendo un electrocardiograma. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA. - Archivo

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El segundo día de huelga de los médicos para protestar por la propuesta de Estatuto Marco hecha por el Gobierno de España ha supuesto la suspensión de más de 105.000 consultas de Atención Primaria en pleno pico de la gripe en Andalucía. Hasta el miércoles, se han cancelado cerca de 50.000 consultas externas y 2.000 operaciones.

Son los datos facilitados por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios antes de intervenir en la comisión parlamentaria de este jueves. Sanz ha afeado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "nos quiera echar la culpa" de una huelga que es "contra el Gobierno de Pedro Sánchez".

El consejero andaluz ha reprochado a la titular de Sanidad su "prepotencia" y "frivolidad" por sostener que los gobiernos regionales tienen algún tipo de competencia en el Estatuto Marco. Prueba de ello es que "han citado a los sindicatos este jueves y no a las comunidades", ha argumentado.

"Lo que faltaba es que nos echara la culpa", ha apostillado Antonio Sanz. A falta de los datos de seguimiento de este tercer día de huelga, el miércoles ese seguimiento fue del 34,11% de una plantilla total de 30.000 efectivos, con Huelva y Sevilla a la cabeza. Por provincias, en Almería el seguimiento es del 29,8%; en Cádiz, 35,77%; en Córdoba, 29,29%; en Granada, 35,11%; en Huelva, 41,46%; en Jaén, 20,83%; en Málaga, 33,39%; y en Sevilla 40,22%.