El seguimiento de la huelga médica por el Estatuto Marco sube el tercer día y casi roza el 36% de la plantilla andaluza

Manifestación del SMA contra el Estatuto Marco propuesto por el Gobierno. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga médica en Andalucía por el Estatuto Marco planteado por el Gobierno central sigue subiendo y en el tercer día de convocatoria está siendo secundada por el 35,79% de los profesionales médicos de los 30.000 convocados. Por provincias, en Almería, el seguimiento es del 30,39%; en Cádiz, 37,21%; en Córdoba, 31,22%; en Granada, 34,76%; en Huelva, 43,31%; en Jaén, 20,44%; en Málaga, 36,71%; y en Sevilla, 43,28%.

Son los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. El pasado miércoles, el seguimiento fue del 34,1% de la plantilla de médicos, dos puntos por encima del porcentaje del primer día de huelga. En este tercer día de paro, el Sindicato Médico Andaluz (SAM) ha protagonizado una marcha desde el Virgen del Rocío a la sede de la Subdelegación del Gobierno para seguir haciendo visible el malestar del colectivo por el Estatuto Marco y lo que recoge sobre las guardias 24 horas, entre otros asuntos.

Para estos cuatro días de huelga --en plena ola de virus respiratorios que ha llevado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a tomar medidas de prevención, como la recomendación del uso de las mascarillas en ambulatorios, hospitales y residencias de mayores tanto públicas como privadas hasta el próximo 8 de enero--, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha fijado unos servicios mínimos que implican la garantía de una actividad asistencial como la que se presta en un festivo en Atención Primaria (centros de salud) y hospitales.

En el caso de las urgencias, los cuidados críticos y los partos "como mínimo" y la actividad propia de un domingo o festivo. Igualmente, el SAS establece que deben prestarse el 100% de aquellos servicios que "habitualmente se presten en un domingo o festivo" y que "debe garantizarse el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo".

Como "criterios comunes", tanto en Atención Primaria como en hospitales, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial". De manera específica, en los centros de salud en los que haya un SUAP (servicio de urgencias), y en los que coincidan los horarios de asistencia, "no habrá servicios mínimos dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos".

En el caso de que los horarios no coincidan o que el centro de salud no tenga un SUAP, "se designará como servicios mínimos un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual" del ambulatorio. En el caso de las urgencias hospitalarias, de manera específica, la orden del SAS establece que "los servicios mínimos serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias de un fin de semana o festivo".

Se podrá incrementar la dotación "con un máximo de hasta el 50% de los médicos de las urgencias hospitalarias que habitualmente haya un fin de semana" en función del número de Médicos Residentes (MIR) que tenga asignada la unidad. En los servicios de urgencias que tengan asignados menos de tres MIR "no se establece ningún tipo de refuerzo". En el caso del 061, se fija un "90% en cada una de las franjas horarias de los turnos", y en el servicio de teleoperación de los centros adscritos a Salud Responde, el 75% de la plantilla en cada una de las franjas horarias de los turnos.