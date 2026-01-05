Andalucía espera lluvias ocasionales y débiles en los primeros días de la semana y temperaturas más bajas en el martes

Imagen de archivo de transeúnte protegiéndose del frío. - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera precipitaciones generalizadas "de escasa cuantía" que bajarán de norte a sur, desde las sierras hacia la campiña. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha precisado que se espera que lleguen las lluvias al Valle del Guadalquivir este lunes en torno a las 16,00 horas, "de corta duración y lluvia muy puntual, de poca intensidad", así como temperaturas más bajas de lo habitual para el martes, 6 de enero, con viento, sol, frío, y cielos despejados que provocarán una sensación térmica "más baja de la que dicen los termómetros".

Tal y como ha concretado el delegado territorial, se pronostica que estas precipitaciones leves toquen las Sierras Béticas, la Sierra Sur de Sevilla, las Subbéticas de Córdoba y la Sierra de Jaén una vez atraviesen el Valle del Guadalquivir, con precipitaciones con tormenta en la Costa del Sol durante la tarde de este lunes y con posibilidad de que "en un periodo corto puedan dejar incluso granizo".

Al hilo, Del Pino ha apuntado que las tormentas y este tipo de precipitación pueden replicarse en el litoral granadino y en el poniente almeriense, donde hay incluso un aviso amarillo activado ante precipitaciones que pueden ocasionar acumulaciones de agua de quince litros por metro cuadrado en una hora.

Además, ha apuntado que a final del lunes y en el comienzo de la jornada del martes se espera una alerta amarilla por parte de la Aemet por nevadas en las zonas de Guadix y Baza, en Granada, y del Valle del Almazora y Los Vélez, en Almería, con acumulaciones de nieve con un espesor de tres centímetros, al tiempo que ha asegurado que también podrá nevar en la jornada del lunes en Sierra Nevada. Además, ha dicho que las heladas pueden producirse a lo largo del martes y del miércoles incluso en la campiña y en zonas costeras andaluzas.

En cuanto al martes, el delegado territorial de la Aemet ha señalado que será un día de cielos poco nubosos, acompañados de viento moderado y temperaturas "más bajas de lo habitual en esta época del año", lo que provocará "un cierto efecto de viento frío". En relación, ha detallado que se espera una máxima de doce grados en las campiñas de Sevilla y Córdoba y una mínima de un grado, al tiempo que ha explicado que aumentarán un poco más en el resto de la semana.

Por otro lado, Del Pino ha afirmado que el viernes se espera un frente "no muy activo" que podría dejar precipitaciones en buena parte de la noche, pero cantidades "muy pequeñas, en torno a uno o dos litros por metro cuadrado". Asimismo, una vez pase el frente, para el fin de semana se espera "un poquito de viento", pero el pronóstico de la Aemet no precisa lluvias.