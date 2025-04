Andalucía espera "recuperar" vía recurso el dinero que "adelante" para las ayudas al transporte si Puente "no rectifica"

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía espera "recuperar" el dinero que se ha comprometido a "adelantar" para garantizar la gratuidad del transporte público a menores de 14 años a partir del 1 de julio de este año 2025 si el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "no rectifica" su decisión de no conceder el dinero que le correspondería a la administración autonómica para sufragar esa iniciativa enmarcada en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

Así lo ha señalado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que por motivos de agenda se ha celebrado este martes por la tarde, en vez de en miércoles, como es habitual desde el pasado mes de marzo.

Carolina España ha explicado que a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, le ha llegado una carta "firmada por el director general de Estrategias de Movilidad" del Ministerio que dirige Óscar Puente en la que "viene a decir que ha habido, según ellos, un incumplimiento" por parte de la Junta, y que, "por lo tanto", eso aboca "a la imposibilidad de conceder las ayudas solicitadas" por la administración andaluza "en lo referente a la gratuidad infantil prevista en el artículo 7.2.a" del citado real decreto.

La consejera ha considerado que, "para no conceder y no otorgar esas ayudas, tendrá que hacerse una resolución" por parte del Ministerio, algo que "se comunicará" a la Junta de Andalucía, que en ese momento "actuará jurídicamente" e "interpondrá los recursos que considere oportunos", según ha subrayado.

No obstante, la consejera ha indicado que el ministro aún está a tiempo de "rectificar" y dejar atrás su "actitud infantil, de pataleta", y ha apuntado que "no puede estar permanentemente insultando a las demás administraciones, a los demás cargos públicos", y "se tiene que comportar de una forma seria".

A preguntas de los periodistas sobre por qué la semana pasada ella dijo que la Junta no se estaba planteando asumir el pago de esa bonificación si el Gobierno no concedía el dinero, y este martes el presidente Juanma Moreno ha anunciado que la Junta sí prevé sufragar esa iniciativa, la consejera ha indicado que al Ejecutivo andaluz le parecía la semana pasada "un exceso" tener que "pagar ayudas al transporte para jóvenes cuando en el resto de territorios iban a ser financiadas por el Gobierno de España, y que ya había demasiado agravio" hacia Andalucía.

No obstante, ha defendido que es "normal" que el presidente Moreno haya señalado este martes que, si el ministro Puente "no rectifica, desde luego nuestros jóvenes andaluces no van a ser menos que los demás, y aquí estará el Gobierno andaluz para hacer frente a esas ayudas".

"Faltaría más", ha remachado para apostillar a continuación que lo que va a hacer la Junta es "adelantar" ese dinero, "porque lo vamos a recurrir, lo vamos a pedir y lo vamos a solicitar" vía recurso, y "seguramente cuando nos den la razón, pues a lo mejor nos lo devuelven hasta con intereses", ha aventurado.

La consejera portavoz ha aseverado que al Gobierno andaluz no le va a "temblar el pulso a la hora de pararle los pies" al Ejecutivo central "cuando agravien a esta tierra", y la Junta se mantiene "firme ante la amenaza del ministro Óscar Puente de retirar las ayudas y las bonificaciones al transporte a más del millón de andaluces menores de 14 años".

"SILENCIO CÓMPLICE" DE MONTERO

Carolina España ha criticado que esa actitud de Puente cuente con "el silencio cómplice" de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, la también secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que "sigue desaparecida" en esta cuestión, según ha apostillado.

Con todo, la consejera ha dicho que en el Gobierno andaluz confían en que el Ministerio de Transportes "dé marcha atrás en su amenaza" y "rectifique cuanto antes, hoy mejor que mañana, porque de lo contrario va a tener que acabar dando explicaciones", y "no sólo ante la sociedad andaluza", sino también "ante los tribunales", según ha advertido.

En ese sentido, ha señalado que el Gabinete Jurídico de la Junta "ultima en estos días las medidas a adoptar", así como ha señalado que el Ministerio tendría que explicar "por qué pone el foco sólo y exclusivamente en Andalucía" y "no trata con el mismo rasero a todas las comunidades autónomas".

"Estoy pensando, por ejemplo, en el País Vasco, porque aquí en Andalucía sí se habló de la participación del Gobierno de España" en la financiación de esa bonificación del transporte público, pero "en otros territorios se ha obviado por completo", según ha abundado la consejera, que ha sentenciado que el Gobierno de Juanma Moreno "no va a dejar tirados" a los jóvenes andaluces.

Por otro lado, la portavoz de la Junta ha aprovechado para emplazar al Gobierno a ponerse a "trabajar de una vez" y a cumplir "con sus obligaciones, empezando por la aprobación de un proyecto de Presupuestos" Generales del Estado que "tiene que llevar al Congreso porque es una obligación constitucional", según ha remarcado.

La consejera de Hacienda se ha quejado de que, "cada día que pasa sin unos Presupuestos, sin unas nuevas cuentas" para este año, "sin deflactar las prorrogadas, perdemos todos", incluyendo "las familias españolas", a "una media de 736 euros por hogar, según hemos sabido con la última información de Fedea", según ha apuntado.