Andalucía exhuma 4.582 cuerpos, el "mayor consuelo" para las familias, y el PSOE afea la Ley de Concordia con Vox

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en el pleno del Parlamento andaluz del 1 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha cifrado en 4.582 los cuerpos exhumados en Andalucía desde 2019, lo que supone una media de 572 exhumaciones al año, el "mayor consuelo" para las familias de las víctimas de la represión franquista. Además, se ha analizado el ADN de 4.375 víctimas y de 2.939 familiares. El PSOE, por su parte, le ha afeado la Ley de Concordia pactada con Vox para formar Gobierno por "tratar a las víctimas como moneda de cambio".

En el pleno del Parlamento, Del Pozo ha defendido las exhumaciones por ser la "verdadera deuda pendiente" que tienen las administraciones con los familiares y ha señalado que estas tareas se están impulsando desde Andalucía "con sus propios fondos". En este punto, la consejera ha advertido de que "los presupuestos no son infinitos".

La consejera ha defendido la Ley de Concordia pactada con Vox porque la actual Ley de Memoria Democrática "no refleja el sentir de esta Cámara". El grupo parlamentario socialista ha señalado que este proyecto de Ley de Concordia puede suponer "la institucionalización del olvido".

"Las familias exigen reparación y dignidad", ha subrayado el diputado Francisco Cuenca, que se ha apoyado en la película 'La bola negra' para alertar que "aún siguen acechándonos", en alusión a una frase que se cita en el film de Los Javis. "Se empieza firmando un pacto; después se insulta y se acaba reescribiendo la historia", ha concluido.