Andalucía experimenta una subida en sus temperaturas máximas y deja atrás las lluvias tras el paso de la borrasca Emilia

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Emilia se aleja hacia el Mediterráneo y tiende a debilitarse tras dejar precipitaciones en Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada en la jornada del pasado lunes. No obstante, declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha matizado que es probable que las lluvias sigan persistiendo en el sur de Córdoba y en las comarcas almerienses a lo largo de este martes, en una semana en la que subirán las temperaturas máximas entre tres y cuatro grados de forma generalizada.

Al hilo, Del Pino ha afirmado que para el miércoles y el jueves se esperan cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones "salvo algunas puntuales en las comarcas más orientales" de la comunidad. En cambio, se espera la llegada de un nuevo frente para el viernes y para las primeras horas del sábado "que podría dejar precipitaciones, sobre todo en la parte occidental de Andalucía". Para el último día de la semana se espera la llegada "de un sistema frontal asociado a una borrasca" que pasa cerca de Andalucía y que, de cumplirse los pronósticos, podrían dejar precipitaciones leves en todo el territorio andaluz.

Por otra parte, el delegado territorial de la Aemet ha apuntado que las temperaturas máximas "van a sentir el paso de la borrasca" y van a subir para este martes "entre tres y cuatro grados" y se mantendrán en torno a los 18 grados en el Valle del Guadalquivir hasta el próximo viernes. De nuevo volverán a bajar para el sábado y el domingo, en torno a unos quince grados de máxima de forma generalizada en Andalucía.

Este descenso de las precipitaciones y esta leve variación en las temperaturas vendrán acompañadas, según Del Pino, por rachas de viento al final de la semana de componente oeste "flojos a moderados en el interior, flojos con intervalo de moderado en el interior, moderado en la costa atlántica y moderado a fuerte en la costa mediterránea".