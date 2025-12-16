La Junta destina 82,99 millones a la Universidad Pablo de Olavide en 2025, un 5,2% más que el año pasado

Archivo - Biblioteca de la Pablo de Olavide. Imagen de archivo. - PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha completado el reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación del sistema público universitario andaluz para el ejercicio 2025, correspondiéndole a la Universidad de Pablo de Olavide (UPO) un montante global de 82,99 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,18% en relación con el importe aprobado inicialmente en 2024, equivalente a 4,08 millones más, siendo una de las que más suben porcentualmente.

El grueso de esa cuantía dirigida a la UPO ya se formalizó en un primer reparto por valor de 79,89 millones, materializándose ahora la partida restante, lo que posibilita cerrar lo asignado globalmente a cada campus, según ha explicado el Ejecutivo andaluz en una nota. La UPO y el resto de las nueve instituciones académicas que conforman el sistema público reciben mensualmente transferencias de la Junta en el marco de este instrumento de gestión y distribución de recursos públicos, por lo que la concreción de esta cuantía final permite ajustar los aportes que restan por realizar hasta cerrar el ejercicio.

La dotación de 82,99 millones de la Junta permite dar cumplimiento a los acuerdos económicos en materia de personal adoptados en junio de 2024 con los rectores y los representantes sindicales en la Mesa General de negociación de las universidades públicas andaluzas. Dichos acuerdos hacen referencia al abono de los complementos retributivos tanto del Personal Docente e Investigador (PDI) como de la plantilla de Técnicos de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), que suman más de un millón de euros.

En concreto, se incluyen para este año 658.800 euros para los complementos autonómicos del PDI, así como 398.155 euros para la carrera horizontal del Ptgas. De igual modo, está englobada la financiación dirigida a otros complementos de ambos colectivos relacionados con la antigüedad y con la actividad docente y de investigación, que suman 256.770 euros.

A esas cantidades se añaden los 1,74 millones de euros incluidos para garantizar la aplicación inmediata de la subida salarial del 2,5% acordado por el Gobierno central para los empleados públicos. "La Consejería de Universidad ha tenido que realizar un importante esfuerzo financiero para dar cumplimiento a esta medida aprobada a finales de año, que ha alterado, además, la distribución de las cantidades previstas y el cierre de los ejercicios financieros de las propias universidades", ha señalado el Gobierno andaluz.

Adicionalmente a esos importes incluidos en el modelo de financiación, también destaca la transferencia de 604.421 euros que adelanta el Ejecutivo autonómico para cubrir la contratación de profesores ayudantes doctores mediante el convenio estatal María Goyri, un compromiso económico que es competencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que materializa en los últimos días del año.

PLAN DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS 2025

Por otro lado, y al margen del modelo de financiación, a esta universidad también se le autorizará, para este 2025, fondos por valor de 1,51 millones de euros contemplados en el Plan de Inversiones e Infraestructuras con el fin de dar cobertura a intervenciones de construcción y mejora de sus instalaciones, así como de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias.

Esa cuantía está pendiente de recibir el visto bueno definitivo de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Una vez recibido el respaldo de la Junta, esta institución académica podrá compensar las actuaciones relacionadas con esa finalidad.

Este plan se nutre de remanentes no afectados que son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público de educación superior.