Andalucía exportó bienes por 3.206 millones en julio, un 4,3% menos que en el mismo mes de 2024

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía sumó 3.206 millones de euros en exportaciones de bienes el pasado mes de julio, lo que supone una bajada del 4,3% respecto al mismo mes del año pasado. Entre enero y julio de este ejercicio, la comunidad vendió bienes por valor de 24.544 millones, un 0,6% menos que en el mismo periodo de 2024. El sector exterior español registró un incremento de las exportaciones del 3,5% interanual hasta alcanzar los 34.419 millones, "máximo histórico para el mes de julio".

Se trata del tercer mes consecutivo de aumento en el cómputo nacional, tal y como muestran los datos de comercio declarado de Aduanas y recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio y recogido en una nota de prensa. Por provincias, Sevilla exportó por una cuantía de 766 millones de euros, seguida de Cádiz, con 645. El ranking lo completan Huelva (559 millones); Córdoba (340); Almería (319); Málaga (293); Jaén (141) y Granada (140 millones).

En el lado de las importaciones, Andalucía compró bienes por 3.509 millones de euros en el mes de julio, un 6,4% menos que en el mismo mes de 2024. El saldo de la balanza comercial fue en julio negativo (-302 millones de euros). De enero a julio de este año, las importaciones andaluzas sumaron 23.652 millones, un 3,1% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Las exportaciones españolas de mercancías en el mes de julio mostraron una mayor fortaleza que los experimentados por la zona euro (1,1%) y la Unión Europea-27 (1,5%). Entre las principales economías de la Unión Europea, también crecieron las exportaciones de Alemania (1,3%), Francia (3,1%) e Italia (7,3%). Fuera de la Unión Europea, las exportaciones del Reino Unido se incrementaron un 19,8% interanual, las de Estados Unidos un 3,7% interanual, las de China un 8% interanual, mientras que las de Japón descendieron un -2,6% interanual.

Las importaciones, por su parte, registraron los 38.428 millones de euros, también máximo histórico para el mes de julio, y aumentaron un 5,3%. Por sectores, destacaron los superávits en alimentación, bebidas y tabaco (1.492,0 millones de euros), otras mercancías (454,8 millones), productos químicos (441,2 millones), semimanufacturas no químicas (411,8 millones) y sector automóvil (386,7 millones). El superávit comercial con la Unión Europea se situó en los 2.109 millones de euros, manteniéndose de forma ininterrumpida desde enero de 2017. Los mercados de destino donde se alcanzaron los mayores superávits en julio fueron Portugal (1.671 millones de euros), y Francia (1.323 millones). Fuera de los destinos comunitarios, destaca el superávit con Reino Unido (1.508 millones).

En julio, los sectores con las mayores contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones (3,5%) fueron: productos químicos (3,2 puntos porcentuales), alimentación, bebidas y tabaco (1,5 puntos), otras mercancías (0,3 puntos) y manufacturas de consumo (0,2 puntos). Se alcanzó un máximo histórico del mes para los sectores de productos químicos, bienes de equipo, alimentación, bebidas y tabaco, manufacturas de consumo y bienes de consumo duradero.

Por mercados de destino, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea-27 representaron el 61% del total, lo que supone un crecimiento del 6,3%. Se alcanzaron cifras récord del mes en 17 destinos comunitarios, entre ellos: Alemania, Portugal, Bélgica, Polonia, República Checa y Grecia. Por su parte, las exportaciones dirigidas a destinos extracomunitarios aglutinaron el 39% del total. Se obtuvieron máximos históricos para el mes en mercados de relevancia para España como el Reino Unido, China, Turquía, India o Chile.

En el acumulado del año 2025 hasta julio, las exportaciones de bienes alcanzaron 231.567 millones de euros, la segunda mayor cifra para el periodo. Por su parte, las importaciones registraron 260.692 millones de euros. El déficit comercial se situó en los 29.122 millones de euros, debido al déficit no energético. El déficit energético descendió un 6,3% hasta los 18.960 millones de euros. Por tanto, la tasa de cobertura se situó en el 88,8%.

Los sectores con mayores superávits fueron alimentación, bebidas y tabaco (12.054,4 millones de euros), semimanufacturas no químicas (3.998,4 millones), otras mercancías (3.596,0 millones) y sector automóvil (2.527,2 millones). Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávits fueron: Francia (11.315,6 millones de euros), Portugal (10.062,5 millones) o Reino Unido (9.125,6 millones).

Por comunidades autónomas, las que observaron crecimientos más destacados en sus exportaciones fueron la Comunidad de Madrid (15,3%), Extremadura (13,7%) y Canarias (11,8%). El número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes), subió un 0,1% en el acumulado hasta julio de 2025 hasta los 43.308 exportadores. Éstos exportaron por valor de 223.339,1 millones de euros, el 96% del total y un 1,6% más que en el mismo periodo del año anterior.