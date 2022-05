Andalucía Film Commission lleva a Cannes la campaña promocional 'Andalucía, El Origen del Universo'

Archivo - El Desierto de Tabernas (Almería), escenario de la película 'The Sisters Brothers', de Jaques Audiard.

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Film Commission participa esta semana en Marché du Film, el mercado audiovisual que reúne durante nueve días a toda la industria internacional en el marco del Festival de Cine de Cannes, donde acude con un espacio personalizado en el pabellón 'Cinema from Spain', coordinado por ICEX España Exportación e Inversiones, en el que se desarrollará una amplia agenda de reuniones para promocionar la comunidad de Andalucía como plató cinematográfico poniendo en valor su consolidada industria audiovisual, sus localizaciones y el trabajo de la Red de Ciudades de Cine.

Según ha explicado este martes a través de un comunicado, el festival mantiene abierto el espacio online creado ya en 2020. De la mano del ICAA, Andalucía dispone de una sección con información sobre incentivos, ayudas, rodajes, talentos, localizaciones y todas las ventajas de rodar en Andalucía. Desde este espacio se compartes el dossier de la entidad, información específica sobre incentivos, y los vídeos promocionales de AFC y de Canal Sur.

Este año Cannes será el marco para el lanzamiento internacional de 'Andalucía, the origin of the Universe' el nuevo vídeo promocional de la entidad en el que se descubre Andalucía "como origen del universo, como el lugar donde pueden comenzar todos los universos que se puedan imaginar, en una tierra de desiertos, grandes montañas, paisajes, bosques, lugares tropicales, playas y acantilados, pueblos blancos, lugares históricos y modernas ciudades, castillos, mansiones barrocas y fabulosos palacios árabes".

"Un universo de blancos, rojos o verdes, de sonidos y silencios, de música y baile, de tradición y de futuro en el que caben poblados del oeste, misteriosos desiertos y mundos mágicos", ha resumido en la nota de prensa.

Andalucía Film Commission acude a Cannes en virtud del acuerdo con Turismo Andaluz de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local de la Junta de Andalucía patrono de la entidad que agrupa a municipios y ciudades de toda Andalucía en la denominada Red de Ciudades de Cine de Andalucía.