Andalucía impulsará un protocolo único con el que agilizar los permisos a funcionarios para cuidados de hijos con cáncer

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en la comisión del 26 de septiembre. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración local y Función pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha anunciado este viernes en el Parlamento autonómico que la Administración está trabajando en la redacción de un protocolo único y en la agilización de la concesión de permisos a funcionarios con hijos con cáncer y otras enfermedades graves para poder cuidarlos.

Así lo ha expuesto Nieto en la comisión parlamentaria en la que los grupos del PSOE, Vox y PP han requerido información sobre estos permisos que, por disparidad de criterios, han terminado en algunos casos en los tribunales para que fueran los jueces los que dictaminaran sobre el mismo.

Además, el consejero ha incidido en la necesidad de una regulación estatal "clara" para "homogeneizar" estos permisos en el Estatuto Básico del Empleado Público. José Antonio Nieto ha señalado que el Decreto andaluz que regula estos permisos para funcionarios, interinos, personal laboral y eventual de la Junta ha supuesto un "alivio fundamental" para las familias, ya que "la mayoría de las solicitudes del personal funcionario se ha resuelto de manera favorable en un tiempo razonable".

Ha indicado, no obstante, que "se está trabajando para corregir" y mejorar la aplicación de la normativa, especialmente para evitar "disparidad" de criterios entre los servicios de personal de la Administración General de la Junta y los del personal estatutario, las "dudas" sobre los informes médicos o las "diferencias en cuanto al porcentaje de reducción de jornada". Por ello, ha explicado que la Junta estudia ya medidas para homogeneizar, reducir trámites burocráticos a las familias e impartir formación especializada a los servicios de personal.

"Ésa es la razón por la que nos hemos reunido con las familias para escuchar sus demandas y necesidades", ha explicado el consejero, quien ha incidido en que los principales problemas son por disparidad de criterios, de ahí la necesidad de una regulación estatal que "hemos solicitado al Ministerio y lo vamos a reiterar en la Conferencia Sectorial", ya que "no hay una legislación clara y existe una inseguridad jurídica".

Mientras tanto, la Secretaría General de Administración Pública estudia medidas para "garantizar la eficiencia y equidad" del sistema como un formulario único de solicitud y para la certificación médica, mejorar la coordinación con el SAS para que los informes médicos se agilicen, establecer plazos máximos de respuesta, evaluación periódica, así como un plan de formación dirigido a los servicios de personal para unificar criterios.

La formación incluirá aspectos normativos, protección de datos, procedimiento administrativo, identificación de beneficiarios, enfermedades graves, documentación requerida, duración del permiso, prórrogas, causas de extinción, así como el desarrollo de habilidades comunicativas. En cuanto a la aplicación de los porcentajes de reducción de la jornada laboral cuando superan el 50%, ha recordado que el Decreto andaluz que regula los permisos contempla tener en cuenta la hospitalización o la presentación de informes médicos fundamentados, si bien la Junta baraja crear unidades de referencia en las direcciones generales, con asesoramiento médico especializado, que permitan unificar criterios.

También se estudia facilitar la movilidad al trabajador a un destino provisional más cercano a su domicilio mientras dure la situación de enfermedad de su hijo. No obstante, ha recordado que el Decreto andaluz permite compatibilizar la reducción de la jornada con otras medidas de conciliación. "Se trata de humanizar la Administración Pública", ha concluido.

El PSOE APLAUDE LA TOMA DE CONCIENCIA

El grupo parlamentario socialista ha aplaudido que el Gobierno andaluz haya "tomado conciencia" del "destrozo" ocasionado en torno a la concesión de este permiso. "Hemos conseguido que el Gobierno andaluz haya cambiado su actitud ante este permiso" porque "ya no se puede negar que han ocasionado una inseguridad jurídica con un permiso cuya aprobación iba por barrios".

Desde las filas de Vox, han acusado a la Junta de "recortar" fondos en esta materia y de "despilfarrar" en otros asuntos, volviendo de nuevo a criticar el dinero destinado a la atención a menores migrantes no acompañados y a lo que denominan "chiringuitos ideológicos".

El PP, que sustenta al Gobierno andaluz, se ha agradecido al consejero el trabajo realizado para lograr que el Decreto se aplique de "manera homogénea" y ha exigido al Gobierno central que desarrolle reglamentariamente el articulado del Estatuto de los Trabajadores para evitar confusiones en cuanto a la aplicación de este permiso para los funcionarios. "La Junta ha buscado soluciones frente a la dejadez del Gobierno central", ha subrayado el grupo 'popular'.