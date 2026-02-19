Andalucía insiste en que "nunca" se han cedido a Google datos de alumnos y el PSOE califica de "escándalo" la "brecha"

Archivo - Imagen corporativa de Google. - Christian Charisius/dpa - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha subrayado este jueves que "nunca, nunca, nunca ha habido una brecha" en la protección de datos de 700.000 alumnos andaluces como consecuencia de un convenio con Google para la utilización de herramientas digitales en las aulas. "El sistema es fiable y bueno", ha remarcado la titular de Educación ante las críticas de la oposición en la comisión parlamentaria de este jueves.

Por Andalucía y el PSOE se han mostrado reticentes con el informe esgrimiendo este miércoles por la Junta del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Ctpda) en el que se concluye que el convenio que la Consejería mantiene con Google "cumple con todas las garantías de protección de datos estipuladas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) vigente en España".

Los socialistas han calificado la "brecha" de un "escándalo" por lo que han pedido que se rescinda el contrato con la tecnológica, se elabore una auditoría interna y se asuman responsabilidades políticas. Ante estas acusaciones, la consejera se ha puesto "seria" y ha afirmado que "nunca, nunca, nunca ha habido una cesión de datos", aludiendo al informe último de Transparencia, después de más de un año de trabajo conjunto, en el que concluye con la documentación aportada que "el convenio cumple con todas las garantías y requisitos exigidos en el Reglamento General de Protección de Datos".

"A ustedes lo que les interesa es sólo meter miedo", ha reprochado la consejera a la oposición. "Necesitábamos estos soportes digitales para la pandemia. Los datos nunca se han cedido a ninguna plataforma", ha argumentado la consejera, que ha recordado que este convenio lo tienen firmado y vigente otras comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, País Vasco y Navarra, entre otras. "Son unos irresponsables", ha concluido la consejera.

Según informaba este miércoles la Junta en una nota, el último informe de Transparencia era sobre el estado de cumplimiento de una resolución emitida por el propio Consejo en la que consideraba que la Consejería "no había aportado en su momento la documentación suficiente que demostrara el cumplimiento en su totalidad del RGPD". Sobre el requerimiento que hizo en su momento (2024) de medidas para mejorar la información a usuarios y familias sobre protección de datos y uso de las plataformas, el informe ha considerado que la iniciativa reflejada en el Plan de Acción de envío de mensajes personalizados por la plataforma Séneca/iPasen es "muy adecuada y proactiva".

En la misma línea, ha señalado la publicación de instrucciones para el profesorado para evitar riesgos vinculados a la inclusión de imágenes y material audiovisual en Google Workspace y la propia Guía de Buenas Prácticas, por lo que ha considerado "plenamente cumplida" la resolución. Respecto a las Transferencias Internacionales, el Consejo considera acreditado el cumplimiento de garantías por las directrices establecidas en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), que reseña que Google se encuentra adherido al Marco de Privacidad de Datos UE-EEUU, garantizando un adecuado nivel de protección de datos personales conforme al Registro de Protección de Datos de España.

Por otro lado, el Consejo ha valorado el avance significativo en la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos, con áreas de mejora delimitadas e identificadas y los controles establecidos. También se actualizó el Registro de Actividad de Tratamiento y se está tramitando un nuevo convenio, que cuenta con una Evaluación de Impacto con roles más claros de responsabilidad sobre el tratamiento de datos por parte de la Consejería y de Google.