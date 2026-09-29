Andalucía insiste en pedir la "implicación de la sociedad" contra la violencia machista, "la lacra que no cesa"

El teléfono 016 es el específico para las víctimas de violencia de género. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha insistado este martes en pedir la "implicación de la sociedad" contra la violencia machista, esa "lacra que no cesa" y que ya se ha cobrado la vida de once andaluzas asesinadas en lo que llevamos de 2026 tras confirmarse como asesinato machista el de la mujer de 47 años de La Campana (Sevilla).

Esta última víctima mortal era española y tenía un hijo menor de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. El Ministerio de Igualdad continúa recabando datos sobre el crimen ocurrido en Benahavis (Málaga) el pasado 16 de septiembre. En una declaración a medios en Sevilla, la consejera Loles López ha vuelto a reclamar "más educación y unidad de toda la sociedad" para combatir la violencia machista que "desgraciadamente no va a menos sino a más y cada vez a edades más tempranas".

Para la titular de Servicios Sociales, "es esencial la implicación de todos" porque "no es fácil dar el paso y denunciar". "Pero para eso estamos las administraciones", ha recalcado Loles López, que ha recordado que desde las diferentes administraciones se dispone de medios y herramientas para las víctimas de violencia de género. No obstante, estos mecanismos no son suficientes si no hay una "reflexión seria" sobre "qué está pasando realmente" en esta materia para que, además de no cesar, aparezca cada vez a edades más tempranas.

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén); la segunda el Olvera (Cádiz); la tercera en Alhaurín el Grande (Málaga); la cuarta en Córdoba, la quinta en Málaga, la sexta en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la séptima en El Rincón de la Victoria (Málaga), la octava en Mijas (Málaga), la novena en Antequera (Málaga), la décima en Benahávis (Málaga) y esta última en La Campana (Sevilla).