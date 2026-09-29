El Consejo de Gobierno aprobará este miércoles un nuevo plan de simplificación que presentará Gavira

1121072.1.260.149.20260929104553 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la apertura del Andalucía Investors Day de 'El Confidencial'. A 29 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno aprobará en su reunión de este miércoles un nuevo plan de simplificación, que será presentado por el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox).

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su intervención en la apertura del Andalucía Investors Day de 'El Confidencial', en Sevilla.

Moreno ha manifestado que una de las señas de identidad de su gobierno "ha sido y tiene que seguir siendo eliminar burocracia". "Es un combate duro y a veces muy desigual, porque la burocracia emana de la legislación vigente y quizás de la dispersidad normativa y la complejidad que tiene nuestro país", según el presidente, que ha destacado el "esfuerzo" que ha realizado su gobierno desde el año 2019 con la aprobación de cinco decretos de simplificación administrativa y la reducción de 850 trámites, pero todavía "queda mucho que mejorar" y "grasa" que quitar.

En este sentido, el Consejo de Gobierno aprobará mañana "un nuevo plan de simplificación muy ambicioso", según ha señalado el presidente, apuntando que será "probablemente el más ambicioso que hemos hecho a lo largo de estos casi ocho años de gobierno". Ha apuntado que de este plan informará personalmente el vicepresidente segundo, Manuel Gavira.

Ha garantizado que Andalucía va a seguir "avanzando con normalidad en esta legislatura", con medidas que conectan con los sectores productivos y mejorando las condiciones a la inversión.

"Por muchas dificultades que nos encontremos en el camino, siempre intentamos llegar a acuerdos con otras instituciones, con la sociedad y con organizaciones sindicales o empresariales para que aquí no haya un ruido de fondo, para que las calles sean pacíficas y para que el clima social que vivamos en Andalucía sea productivo y, por tanto, provechoso para la inversión", ha señalado Juanma Moreno.