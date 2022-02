Andalucía insiste en reparto "justo" de fondos europeos por el Gobierno según población y "no equilibrio parlamentario"

CÓRDOBA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha reclamado este miércoles "simplemente transparencia y un criterio justo", como el de población, en el reparto de los fondos europeos por parte del Gobierno central a las comunidades autónomas, "porque ese criterio valió para que España recibirá 140.000 millones de euros", de los cuales 70.000 eran de ayudas directas y 70.000 en préstamos, antes que por "acuerdos y equilibrios parlamentarios".

En su intervención en Los Desayunos de Diario Córdoba, presentado por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, Bendodo ha afirmado que sí hay opacidad en el reparto, después de que "el acuerdo se consiguió por unanimidad de todos los estados miembros", de modo que "fue un perfecto ejemplo de que Europa es útil", así como en la gestión de la campaña de vacunación contra el coronavirus Covid-19.

Al respecto, ha indicado que "el criterio que se abordó por la Unión Europea para el reparto de fondos fue el de población", de forma que "en Andalucía queremos el mismo criterio que ha utilizado la Unión Europea, el de población", ha defendido el consejero, quien ha precisado que "la región cuenta con 8,5 millones de españoles, el 17,9% de la población".

No obstante, Bendodo ha lamentado que "no se está aplicando el reparto en base a la población, sino que se hacen equilibrios territoriales, parlamentarios".

Como ejemplo, ha citado los fondos europeos que han llegado recientemente de 'I+D+i' a las comunidades autónomas, "con 29 millones de euros para Andalucía y 80 millones para Cataluña". "Eso no es transparencia, eso es perder la oportunidad que con los fondos europeos se abre de recuperación real", ha apostillado.

En este sentido, "¿por qué tiene que darle más dinero a algunas comunidades autónomas que a otras por sus acuerdos y equilibrios parlamentarios?", ha preguntado el consejero en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De este modo, ha justificado la reclamación que se hace desde el Gobierno regional, "incluidos los tribunales, hasta el último céntimo de euro que corresponda en base a los 8,5 millones de españoles que viven en la región". "Es la obligación", ha remarcado.

Igualmente, ha expuesto que "si el presidente del Gobierno, en vez de Sánchez fuera Casado e hiciera lo mismo, con más ímpetu se reclamaría la cantidad y se iría en contra del Gobierno", dado que "Andalucía es lo primero y es nuestra obligación", ha insistido Bendodo.

LA REFORMA LABORAL NO TIENE "EL AVAL NECESARIO"

Cuestionado por qué medidas de presión tiene la Junta hacia el Gobierno de España en la aplicación de la reforma laboral, Bendodo ha comentado que el Ejecutivo andaluz no tiene competencias en este aspecto, aunque ha declarado que "la reforma laboral, que se ha aprobado de una forma extraña", es "una cuestión de Estado, muy importante, que debe consensuarse", así como "salir por un amplio margen de apoyo parlamentario, no de tapadillo por el error de un diputado".

Así, ha subrayado que "la reforma laboral nace coja, porque no tienen los apoyos suficientes, ni el aval necesario, porque una persona se ha equivocado", de manera que "dentro de la honestidad del que impuso la reforma laboral, debería entender que no ha contado con el apoyo parlamentario y, por tanto, se va a aplicar una norma que no es necesaria".

Según ha defendido, "la actual reforma laboral ha permitido los ERTE, muchas ayudas y crear empleo", por lo que ha manifestado que "lo que funciona no hay que cambiarlo, sino mejorarlo". Si bien, considera que "esta reforma laboral no nace con el consenso mínimo necesario" y no cree que "sea buena para la creación de empleo para los próximos meses".