Andalucía insiste en trabajar por un mercado laboral "más robusto" tras la "habitual" subida del paro en agosto

Archivo - La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía. A 7 de abril de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado que el aumento del paro registrado en agosto en Andalucía responde al patrón estacional habitual, marcado por el fin de contratos en sectores como la hostelería, el turismo, la educación, la construcción y la industria, mientras que el sector agrícola y el colectivo sin empleo anterior han experimentado bajadas significativas del desempleo.

Blanco ha subrayado la importancia de seguir impulsando un mercado laboral "más robusto y con mayores oportunidades para todos", incidiendo en que "aunque este repunte del paro sea algo habitual en agosto, debemos insistir en la mejora estructural del mercado laboral".

La consejera ha señalado que "no podemos sentirnos orgullosos mientras haya andaluces que quieran trabajar y no encuentren un empleo", aunque ha valorado "los avances significativos" alcanzados, como que Andalucía lleve tres meses consecutivos por debajo de los 600.000 parados y que aporte casi uno de cada tres desempleados menos en el país en términos interanuales.

Blanco ha asegurado que "las políticas activas de empleo y el impulso a sectores clave están dando resultados", reiterando el compromiso de la Junta por "consolidar un mercado laboral más fuerte, inclusivo y capaz de ofrecer oportunidades reales a toda la ciudadanía".

POR DEBAJO DE LOS 600.000 DESEMPLEADOS

El número de personas desempleadas en Andalucía se consolida por debajo de la barrera de los 600.000 parados, por tercer mes consecutivo y desde julio de 2008, a pesar de la leve subida registrada en el mes de agosto.

Concretamente, el paro se incrementó en el último mes en Andalucía en 1.756 personas (0,30%), de manera que la cifra total de parados se sitúa en 592.611 personas, el segundo registro más bajo de los últimos 17 años, tras el del pasado mes de julio.

Se trata de una subida esperada, puesto que el paro siempre se incrementa en Andalucía en agosto desde 2001 a excepción de dos años anómalos influidos por la pandemia (2020 y 2021) y los años 2013 y 2014. En España, el paro se incrementó en 21.905 personas (0,91%), con lo que el número de parados se sitúa en 2.426.511.

Entre las doce comunidades en las que creció el paro, Andalucía presenta el cuarto menor incremento porcentual, 0,61 puntos porcentuales menor que la tasa nacional. En los últimos doce meses, el paro se ha reducido en Andalucía en 46.723 personas (-7,31%), encadenando descensos interanuales durante 52 meses consecutivos, desde mayo de 2021.

La comunidad registra de nuevo la mayor bajada interanual en términos absolutos del conjunto del país, donde el desempleo ha bajado en 145.610 personas (-5,66%). El dato implica que Andalucía aporta un tercio del descenso registrado en España durante el último año y lo hace de manera más intensa, 1,65 puntos más.

El paro se redujo en agosto en Andalucía en la agricultura (-1.180 personas) y el colectivo sin empleo anterior (-1.111 personas) y se incrementó en el resto, principalmente en los servicios (2.677 parados), afectado por el final de muchos contratos en el turismo y la hostelería, sector que aporta el 66% del incremento mensual. También lo hizo en la construcción (974 personas) y la industria (396 parados).

En el último año, el paro ha descendido en todos los sectores: agricultura (-13,34%), construcción (-11,43%), industria (-9,01%), servicios (-6,31%) y entre el colectivo sin empleo anterior (-5,87%). Por sexos, el paro se incrementó en agosto un 0,49% en los hombres y un 0,18% en las mujeres.

Respecto a agosto de 2024, descendió un -8,30% en el colectivo masculino y un -6,68% en el femenino. Por edades, el desempleo descendió el pasado mes un -0,32% entre los menores de 24 años, y se incrementó 0,70% en el colectivo entre 25 y 44 años y 0,13% entre los mayores de 44 años. En el último año, ha descendido un -3,18% en el caso de los menores de 25 años, un -8,76% en el grupo de entre 25 y 44 años y un -6,93% entre los mayores de 44 años.