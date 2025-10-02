Por Andalucía insta a la Junta a "asumir la responsabilidad" de la "crisis de mamografías" que no tapa "una disculpa"

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha instado este jueves al Gobierno andaluz a "asumir la responsabilidad" por la "crisis de las mamografías" que "tiene en vilo en este momento a miles de mujeres en Andalucía", y que "con una disculpa no se tapa".

Así lo ha manifestado la también parlamentaria de Izquierda Unida (IU) en unas declaraciones distribuidas a los medios de comunicación en las que se ha preguntado "cómo es posible que ayer (este miércoles) fuesen cuatro mujeres, a lo sumo diez, las que estaban afectadas por la crisis de las mamografías en Andalucía, y hoy el Servicio Andaluz de Salud ya diga que vamos por 2.000".

Inma Nieto ha aseverado que "crece la indignación y la preocupación con toda razón en Andalucía, y sobre todo en las mujeres que se han sometido a las pruebas del cribado precoz del cáncer de mama y que no han recibido respuesta, y que ahora no saben si tienen cáncer o no lo tienen".

La portavoz de Por Andalucía ha subrayado además que "la asociación a la que ayer la consejera" de Salud, Rocío Hernández, "intentaba culpabilizar llevaba dando la voz de alarma años", de modo que "lo hizo" con los anteriores consejeros del PP Jesús Aguirre y Catalina García, y "también con la consejera actual, que no debería seguir en su puesto", ha aseverado.

En esa línea, ha criticado que Rocío Hernández "sigue sin explicar qué ha pasado y por qué ha pasado, y desde luego no sabe a cuántas mujeres le está pasando en Andalucía".

"Hacen falta explicaciones, hace falta transparencia y, sobre todo, hace falta asumir la responsabilidad", ha aseverado Inma Nieto, que ha agregado que "con una disculpa no se tapa una situación que tiene en vilo en este momento a miles de mujeres en Andalucía, y no sabemos si a miles de personas que se han sometido también al cribado del cáncer de colon", según ha apostillado para concluir.