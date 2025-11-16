Andalucía en el IRPF: La cuarta parte de los contribuyentes que gana España entre 2018 y 2023 y 9 puntos menos en dinero

Archivo - Contribuyentes atendidas en la Agencia Tributaria para una campaña de la renta. (Foto Archivo). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Andalucía representa casi una cuarta parte del aumento de contribuyentes en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que ha tenido España entre 2018 y 2023, pero su significación es menor en el aumento del dinero liquidado por el Estado a las comunidades autónomas, donde ha sido el 14,6% del total. Más declaraciones de la renta que habitantes andaluces, menos dinero recaudado que contribuyentes.

Los 785.837 nuevos declarantes en renta que ha tenido Andalucía en ese periodo son el 23,2% de los 3.378.480 obligados tributarios que ha subido toda España. Son más de 5 puntos por encima de su representatividad en la población de España, donde es el 17,75% con sus 8,6 millones de habitantes de los 48,6 millones del país, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) de enero de 2024.

El protagonismo tributario de Andalucía es menor en lo cualitativo, en el dinero liquidado en ese lustro. Andalucía recibió 5.002 millones a cuenta de las declaraciones de la renta de 2018, el 50% que le corresponde como liquidación de la financiación autonómica.

En 2023 llegaron 7.501 millones, subida absoluta de casi 2.500 millones y relativa de un 50%: el dinero liquidado duplica el crecimiento de declarantes.

La relevancia andaluza en el dato nacional, siempre medida por el peso de su población, dice que la región fue el 14,6% del incremento de la liquidación del IRPF del país entre 2018 y 2023 repartido entre las comunidades, que fue de 17.000 millones: 57.678,2 millones se distribuyeron en 2023 frente a los 40.607,8 millones de 2018. Andalucía creció 2.498 millones entre los 17.000 que el Estado cedió a las comunidades.

La renta bruta media andaluza de 2018 fue de 23.018 euros y crece hasta los 26.065 euros en 2023, una subida absoluta de 3.047 euros y relativa de un 13,2%. La media española en renta bruta media fue de 27.332 euros en 2018 y de 31.333 euros en 2023, crece 4.001 euros, un 14,6%.

La renta bruta andaluza aumentó un 31,3% menos en términos absolutos y un 10,6% inferior en términos relativos que la media española en igual periodo, según los números de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

El incremento de contribuyentes de Andalucía en el Impuesto de la Renta ha sido de un 22,3%, subida que supera en seis puntos al crecimiento nacional, que ha sido de un 16,39%, según los datos de la Agencia Tributaria que ha recabado Europa Press.

Andalucía pasó de tener 3.516.213 contribuyentes en 2018 a 4.302.050 en 2023, y España evolucionó de los 20.608.731 declarantes del Impuesto de la Renta en 2018 a los 23.987.211 de cinco años después.

La significación de Andalucía en el Impuesto de la Renta, por volumen de declaraciones presentadas en 2023, ha pasado a ser de un 17,93% del total, lo que supone haber alcanzado su representatividad en la población española. En 2018 era de un 17,06%.

Otro rasgo diferencial de Andalucía en la renta es su liderazgo en las declaraciones conjuntas, por encima de su peso en España, con una tendencia al crecimiento. Si en 2018 era el 21,6% del total de España, en 2023 ha pasado a ser el 22,36%.

CRECIMIENTO EN LOS CONTRIBUYENTES DE 30.000 A 60.000 EUROS

Además de la evolución cuantitativa de Andalucía, con más contribuyentes, se ha registrado otra cualitativa, la representatividad de cada tramo de ingresos en el total de contribuyentes.

Entre los 4.302.050 declaraciones de la renta que se presentaron en 2023 en Andalucía, un 18,1% de ellas, 781.477, se correspondían con la franja de ingresos entre 30.000 y 60.000 euros. Son 3 puntos más que en el ejercicio 2018, cuando las 530.835 declaraciones de ese tramo supusieron el 15,1% del total.

En 2018 el sector con mayor peso específico fueron los obligados tributarios de entre 12.000 y 21.000 euros, que presentaron 714.939 declaraciones, el 20,3% de las 3.516.213 contabilizadas.

DEDUCCIONES: UN 17,3% DEL TOTAL Y UN 9% DEL DINERO DEDUCIDO

En el caso de las deducciones la representatividad andaluza roza su peso poblacional. Ha supuesto el 17,32% de la subida total que ha habido en España entre 2018 y 2023, pero desde el punto de vista del beneficio fiscal para los declarantes ha sido un 8,9% del total nacional.

Según los datos del ejercicio 2023 de la Agencia Tributaria, entre los contribuyentes andaluces fueron 394.392 quienes presentaron deducciones, que sumaron 64,68 millones. El volumen de deducciones andaluzas fue el 12,07% del total de España (3.275.486) y el 6,85% de los importes (944,26 millones).

Andalucía ha pasado de las 135.796 deducciones en 2018 a las 394.392 de 2023, se han triplicado, mientras que el importe del que se beneficiaron los andaluces ha pasado de los 17,07 millones de 2018 a los 64,68 millones de 2023, casi ha cuadruplicado.

En España el volumen de deducciones ha crecido de 1.774.888 a los 3.267.486 y el dinero en desgravaciones de los contribuyentes ha pasado de 410,9 millones a 944,2. En España casi se han duplicado las deducciones y ha más que duplicado el dinero deducido.

DATOS DE 2024: JUNTA PRESUME DE 900.000 CONTRIBUYENTES MÁS QUE PSOE-A

La semana pasada el Gobierno andaluz ya difundió los datos de 2024, según la información suministrada por la Agencia Tributaria. La consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que en esa campaña Andalucía contabilizaba 4,4 millones de contribuyentes.

Esos 4,4 millones de contribuyentes los opuso a los que había en 2018, último año de gestión socialista de la Junta de Andalucía, para señalar que eran 905.000 más que entonces. El número exacto de contribuyentes de Andalucía tras la Campaña de 2024 fue de 4.420.908 y la liquidación del tramo autonómico del IRPF fue de 8.600 millones, según precisó la consejera a preguntas de los periodistas.