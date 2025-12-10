Andalucía lamenta el "maltrato" de la UE al caladero Mediterráneo y avisa de su "desaparición"

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha lamentado este miércoles el "maltrato" de la Comisión Europea al sector pesquero del caladero Mediterráneo, al que aboca a su "desaparición" de aprobarse la propuesta de días de pesca. Una propuesta calificada por Fernández-Pacheco de "inasumible e inaceptable".

En declaraciones a los medios en un acto en Sevilla, el consejero ha reprochado a Bruselas su "empeño" en "no reconocer al sector sus esfuerzos" de adaptación en los últimos años y ha exigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "revierta y arrincone la propuesta, que supondría la desaparición" de un sector que ya el año pasado asumió un "recorte brural" en los días autorizados de pesca.

En esta línea, la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) ha manifestado su "profunda preocupación" por las decisiones que se adopten en el próximo Consejo, al tiempo que ha instado al Gobierno a "defender con firmeza" ante el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea a la flota andaluza, y que "no permita que la siga debilitando".

"No podemos permitir que se siga debilitando a una flota que ya sólo trabaja seis meses al año", ha señalado el presidente de Facope, Manuel Fernández, según ha señalado la Federación en una nota de prensa. De esta manera, ha incidido en que, desde la aplicación del Map Westmed, la flota de arrastre ha sufrido un recorte superior al 40% en sus posibilidades de pesca.

Así, mientras que en 2019 un barco podía faenar alrededor de 230 días al año, en 2025 la media ha descendido hasta 130 días, lo que equivale a trabajar únicamente seis meses al año. Ante esto, Fernández ha afirmado que "esta situación es inasumible y genera gran preocupación ante las futuras decisiones comunitarias". Por ello, el sector ha insistido en la necesidad de mantener los tres pilares de la Política Pesquera Común (PPC) "en equilibrio y con el mismo nivel de prioridad": sostenibilidad ambiental, económica y social.

Solo así, han afirmado, podrán adoptarse medidas "justas y equilibradas" que garanticen tanto el futuro de la actividad pesquera como la conservación de los caladeros y especies. En este contexto, la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y demás organizaciones pesqueras, han considerado "imprescindible" que el Gobierno español defienda en Bruselas un acuerdo que incorpore "cuatro puntos fundamentales".

Dichos puntos son alcanzar una media de 180 días de actividad pesquera por barco y por año; eliminar el TAC de la gamba roja; impulsar en el primer trimestre de 2026 un Plan de Desguace quirúrgico, que permita una salida digna a las embarcaciones más perjudicadas por las restricciones del Plan Plurianual; y consensuar un calendario para iniciar, con carácter urgente, un proceso de revisión integral del Map WestMed, tal y como ya han solicitado los tres Estados miembros afectados.

Facope ha advertido que no podrá validar ningún acuerdo que no contemple estos objetivos, por lo que "insta a las autoridades nacionales a defenderlos firmemente en el próximo Consejo". El sector pesquero andaluz, representado por Faape, Facope y AndMuPes, ha remitido a la Secretaría General de Pesca del Ministerio su posicionamiento oficial de cara al próximo Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, en el que se definirán las posibilidades de pesca para el año 2026.