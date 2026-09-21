Andalucía le da la bienvenida al otoño con máximas que podrían alcanzar los 38 grados el sábado

Archivo - Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. Imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se despide del verano para darle la bienvenida al otoño este próximo miércoles, 23 de septiembre, aunque las temperaturas "seguirán siendo altas, por encima de la media", según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En declaraciones a Europa press, el delegado de Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha señalado que "de aquí a los próximos días se espera una ligera subida de las temperaturas". Además, "el sábado será el día más caludoso con una subida progresiva de unos tres o cuatros grados". En concreto, "podríamos llegar el sábado a los 38 o 39 grados". Aunque Del Pino ha advertido que "a partir de ahí, se espera ya un descenso de las temperaturas que comenzará a notarse el propio domingo".

Sin embargo, el delegado ha insistido en que "la semana próxima sí que puede haber un importante descenso el lunes", con una caída "bastante significativa" que "podría estar en torno a los siete, ocho, nueve o diez grados menos".

Respecto al mes de septiembre, Del Pino ha destacado que "está siendo un mes muy cálido, con temperaturas por encima de la media", a excepción de dos días (el 16 y el 17).

En cuanto al viento, Del Pino ha señalado que va a ser viento de levante, flojo en el interior, con cierta intensidad en algunos sitios", precisando que "hay aviso costero en la costa gaditana por el estado de la mar".

En este sentido, Del Pino ha apuntado que "cada vez seguirá soplando viento de levante, cada vez con menos intensidad", aunque ha advertido que "va a haber levante casi toda la semana" y que "puede que vuelva un poco de levante fuerte el miércoles".