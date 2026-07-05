Andalucía lidera este domingo las temperaturas máximas de España con más de 43 grados en Fuentes de Andalucía (Sevilla)

Varias personas se protegen del sol mientras pedalean en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se ha vuelto a situar como la comunidad que registra las temperaturas más altas durante la tercera jornada de esta segunda ola de calor del verano con cuatro de los seis municipios más calurosos de España. De este modo, el municipio hispalense de Fuentes de Andalucía ha alcanzado los 43,1 grados a las 16,50 horas de este domingo, superando así a Alburquerque (Badajoz), con 42,8 grados en la misma hora.

Asimismo, Andújar (Jaén) ocupa el tercer lugar con 42,7 grados registrados a las 16,00 horas, mientras que la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del aeropuerto de Sevilla ha marcado 42,6 grados a las 17,20 horas, igualado por Olivenza (Badajoz), con la misma temperatura a las 15,30 horas.

El Granado (Huelva) ocupa el sexto lugar español más caluroso en la jornada de este domingo, 5 de julio, con 42,5 grados a las 15,10 horas, superando así a las localidades extremeñas de Mérida, Badajoz y Santa Marta y a Almadén (Ciudad Real).

De esta forma, Fuentes de Andalucía ha superado la barrera de los 43 grados, aunque se mantiene aún lejos de los 45,1 grados registrados el pasado 23 de junio en Montoro (Córdoba), que supusieron el récord de calor de lo que llevamos de 2026.

Bajo este contexto, para este lunes, 6 de julio, la Aemet ha decretado avisos naranjas por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se estima que los termómetros alcanzarán temperaturas máximas de 42 grados, y alerta amarilla también por calor en Cádiz y Granada.

Así, según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las campiñas cordobesas y sevillanas mantendrán activa la alerta naranja por altas temperaturas desde las 13,00 hasta las 21,00 horas en esta cuarta jornada de la segunda ola de calor por temperaturas máximas de 42 grados.

El nivel naranja también se encuentra activado en las comarcas jiennenses de Morena y Condado y en el Valle del Guadalquivir de Jaén por temperaturas que podrían alcanzar los 41 grados en el mismo tramo horario.

El resto de zonas andaluzas con aviso naranja decretado por parte de la Aemet para la jornada del lunes 6 son Sierra y Pedroches (Córdoba) y las áreas onubenses de Aracena y Andévalo y Condado, también entre las 13,00 y las 21,00 horas, en este caso por temperaturas máximas que oscilan los 40 grados.