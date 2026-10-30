Andalucía lidera las solicitudes del Bono Cultural Joven con 72.345 peticiones a un día de finalizar el plazo

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SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía encabeza el número de jóvenes que han solicitado el Bono Cultural Joven, con 72.345 peticiones registradas a un día de finalizar el plazo de solicitud. En el conjunto de España, se han recibido 366.256 solicitudes para acceder a este programa impulsado por el Gobierno de España, cuyo plazo de solicitud para las personas nacidas en 2008 finaliza este próximo 31 de octubre.

Según ha detallado el Gobierno en una nota, de las ocho provincias andaluzas, Sevilla es la que más solicitudes ha registrado con 19.253, seguida de Málaga (13.124 inscritos), Cádiz (10.943), Granada (7.669), Córdoba (6.507), Almería (5.605), Jaén (5.074) y Huelva (4.170).

El programa permite a las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años en 2026, disponer de esta ayuda de 400 euros tanto para consumir productos culturales como para adquirir instrumentos musicales, materiales para la creación artística o cursos culturales. Para ello, tendrán que registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web https://bonoculturajoven.gob.es/.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 4.159 en toda España, 835 de ellas en Andalucía.

Para solicitar el Bono Cultural, el Gobierno ha explicado que es "imprescindible" que los interesados obtengan, previamente, una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el Certificado digital.

Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.