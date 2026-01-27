Por Andalucía, Mareas Blancas y Amama trasladarán este miércoles en Bruselas "la situación crítica" de la sanidad

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), Ángela Claverol - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía, Mareas Blancas y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) trasladarán este miércoles en Bruselas "la situación crítica" de la sanidad pública andaluza y española.

Una delegación de 15 representantes de la sociedad civil y profesionales sanitarios andaluces, junto a dirigentes políticos, se desplazará en el día este martes al Parlamento Europeo en Bruselas con el objetivo de trasladar "la crítica situación que atraviesa la sanidad pública en el país", según se recoge en un comunicado de Sumar.

La expedición andaluza está encabezada por Esperanza Gómez, diputada andaluza, coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía y candidata por Cádiz en las próximas elecciones autonómicas, que viajará acompañada de la presidenta de Amama, Ángela Claverol, y de referentes de las Mareas Blancas andaluzas.

La jornada de trabajo tendrá lugar este miércoles y busca elevar a las instituciones europeas "las denuncias sobre el desmantelamiento de la sanidad pública en España, poniendo especial énfasis en el deterioro de la atención primaria y las crecientes listas de espera en nuestro país", según la nota.

Para Esperanza Gómez, este viaje "es un paso necesario para romper el silencio del Gobierno andaluz; llevamos a Bruselas la voz de quienes sufren los recortes cada día y queremos que Europa sepa que en Andalucía el derecho a la salud está en riesgo y que existen alternativas públicas sólidas".

La delegación destaca por "su pluralidad, integrando a colectivos como Marea Blanca y representantes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp)", según el comunicado, donde se añade que "cobra especial relevancia la presencia de Amama, cuya voz será fundamental para exponer los retrasos en los programas de cribado de cáncer, que han provocado la mayor crisis sanitaria en Andalucía, y el impacto directo que la gestión sanitaria tiene sobre las pacientes oncológicas".

La jornada "contará con reuniones estratégicas de alto nivel donde los representantes de los colectivos tendrán voz propia".

La vicepresidenta de la Comisión de Salud, Tilly Metz, recibirá a portavoces de Marea Blanca, y Amama participará en un encuentro con eurodiputados españoles para buscar apoyos legislativos a nivel comunitario.