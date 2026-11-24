Archivo - Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía conmemora este miércoles, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con manifestaciones y concentraciones en las ocho capitales. Sevilla y Almería acogerán dos marchas con convocatorias y recorridos distintos, mientras que en Granada las dos plataformas feministas han acordado salir juntas. Córdoba, Huelva y Málaga tienen una única manifestación convocada en sus capitales, y en Cádiz y Jaén se han programado concentraciones.

En Sevilla, la Asamblea Feminista Unitaria abrirá la tarde a las 18,30 horas con una marcha desde la Alameda de Hércules bajo el lema 'Frente al odio y al negacionismo, más feminismo'. La manifestación, a la que se sumarán CCOO y UGT, recorrerá las calles Relator, Feria y Regina hasta las Setas de la Encarnación, donde se leerá el manifiesto y actuarán una batucada y un coro. La Asamblea reclama el cumplimiento del Pacto de Estado y de la ley andaluza contra la violencia de género, así como el reconocimiento de los feminicidios cometidos fuera de la pareja y los de mujeres trans.

Una hora después, a las 19,30 horas, el Movimiento Feminista de Sevilla partirá de la plaza de San Francisco bajo el lema 'Frente a la violencia contra las mujeres, ¡ni un paso atrás!'. La marcha pasará por calles como Sierpes y Amor de Dios y terminará en la Alameda de Hércules, a la altura del centro cívico Las Sirenas. Antes de salir, el colectivo invitará a las personas asistentes a desmontar simbólicamente un "muro de la violencia patriarcal".

En Almería, las dos marchas del miércoles comenzarán a las 19,00 horas. La Plataforma de Acción Feminista saldrá de Puerta de Purchena y concluirá en la plaza de las Velas con la lectura de un manifiesto. Desde esa misma plaza partirá la manifestación convocada por Marea Violeta, que cuenta con el respaldo de CCOO y UGT y terminará en el anfiteatro de la Rambla. El Movimiento Feminista de Almería ha convocado además una marcha para este martes a las 20,00 horas, desde la plaza Juan Cassinello hasta la plaza Emilio Pérez, conocida como plaza Circular.

En Granada, la Plataforma 25N/8M y el Espacio Feminismo Unitario de Graná han acordado una única marcha bajo el lema 'Juntas y organizadas contra la violencia machista. No se puede negar la realidad'. La manifestación partirá a las 18,00 horas de los Jardines del Triunfo, recorrerá la Gran Vía y finalizará en Plaza Nueva con la lectura de un manifiesto y las actuaciones de Las Magdalenas y Mujeres en Escena.

También a las 18,00 horas comenzará la manifestación de Córdoba, convocada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres bajo el lema 'Contra las violencias machistas, una sola respuesta'. La marcha saldrá de la plaza de las Tres Culturas, pasará por la plaza de las Tendillas y terminará en la de la Corredera, donde está prevista la actuación de Sara Banda.

En Huelva, el Movimiento Feminista ha convocado a las 18,00 horas en la rotonda de los Bomberos bajo el lema 'Ni se calla, ni se tapa, el machismo se señala'. La marcha concluirá en la plaza de la Constitución, ante el Ayuntamiento. En Málaga, la Plataforma contra las Violencias Machistas Violencia Cero partirá a las 19,30 horas de la plaza de la Merced con el lema 'A las violencias machistas no des like'. La movilización terminará en la plaza de la Constitución con la lectura del manifiesto. Por la mañana, a las 10,00 horas, está previsto un acto institucional en el Museo de Málaga.

En Cádiz capital, la Colectiva Jarana ha convocado una concentración a las 18,00 horas en la plaza de la Catedral. Por la mañana, el Consejo Municipal de la Mujer ha organizado una lectura pública del manifiesto en la plaza del Palillero. En Jerez de la Frontera, la marcha del Consejo Local de las Mujeres saldrá a las 18,00 horas de la calle Consistorio y concluirá en la plaza del Banco con la lectura del manifiesto.

En Jaén, los actos institucionales se han adelantado a este martes por la festividad local de Santa Catalina. El miércoles, la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género se concentrará a las 11,00 horas en la plaza de las Batallas bajo el lema 'Ni silencio ni indiferencia: compromiso frente a la violencia machista'. A la misma hora comenzará en la plaza de San Francisco el homenaje de Feministas 8M Jaén, que hasta las 13,30 horas leerá de forma ininterrumpida los nombres de las víctimas de la violencia de género y abrirá el micrófono a las personas asistentes.

Fuera de las capitales, en Dos Hermanas la marcha saldrá a las 17,30 horas de la plaza del Arenal bajo el lema 'Vivir sin miedo también es un derecho'. En Motril se ha convocado una concentración a las 19,00 horas en la plaza de la Aurora y en Berja la Asociación de Mujeres Virgitanas se concentrará a la misma hora en la plaza de la Constitución.

CCOO y UGT han anunciado su participación en las mismas manifestaciones de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Ambos sindicatos han convocado además concentraciones conjuntas a las 10,00 horas ante el edificio sindical de la avenida de Andalucía de Cádiz y a las 11,00 horas ante el de la calle Javier Sanz de Almería. En Jaén, los dos han anunciado su participación en el acto de la plaza de las Batallas.

En Sevilla, CCOO se concentrará a las 12,00 horas en la plaza de la Contratación, frente a la Delegación del Gobierno, con la participación de su secretaria general en Andalucía, Nuria López. UGT presentará un cortometraje y leerá un manifiesto a las 11,15 horas en su sede de la avenida de Blas Infante.