La ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz- ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes un amplio paquete de medidas económicas que incluye novedades laborales, cambios fiscales para autónomos y actuaciones en transporte, agricultura, energía y empresas. La aprobación llega a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.

A continuación, repasamos las principales medidas aprobadas por el Gobierno, a quiénes afectan y en qué consisten, pendientes de convalidación en la Diputación Permanente.

¿CUÁNDO SE CONVALIDAN LOS DECRETOS?

A la espera de su publicación en el BOE, los nuevos decretos serán sometidos a la Diputación Permanente del Congreso en una fecha aún pendiente por determinar pero después de las elecciones generales. Este órgano mantiene las funciones de la Cámara durante el periodo electoral.

La Diputación Permanente está conformada por un total de 69 miembros de las diferentes formaciones políticas y, a diferencia del Pleno, la suma de PP, Vox y Junts no representa mayoría.

¿QUÉ PERMISOS LABORALES SE MEJORAN?

10 días por cónyuge, pareja o familiares de primer grado

El Consejo de Ministros amplía a diez días laborables el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, hijos o familiares de primer grado de consanguinidad. Estos permisos se computan en días laborables. La licencia podrá disfrutarse en las cuatro semanas posteriores a la pérdida.

3 días por fallecimiento de familiares hasta el segundo grado

Asimismo, el Gobierno amplía a tres días laborables el permiso por fallecimiento de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que podrá extenderse a cinco días en caso de desplazamiento. Hasta ahora, este permiso era de dos días.

Cuidados paliativos y eutanasia

Se contempla también la posibilidad de reducir o adaptar la jornada laboral para cuidar y acompañar al cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado que se encuentren en cuidados paliativos. La norma incorpora además un día de permiso para acompañar a una persona que vaya a someterse a un procedimiento de eutanasia.

Permiso por nacimiento de 20 semanas

Se amplía el permiso por nacimiento de 19 a 20 semanas para cada progenitor, intransferibles y remuneradas al 100%, 34 semanas para las monoparentales, dos más que ahora.

¿QUÉ MEDIDAS AFECTAN A LOS AUTÓNOMOS?

El Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas fiscales y de simplificación de las obligaciones tributarias de los autónomos que permitirá a 2,6 millones de trabajadores por cuenta propia beneficiarse de una rebaja del IRPF de 465 millones de euros.

IPRF

Se plantea una rebaja fiscal que tiene efectos en este mismo año, en el 2026, de incrementar del 5% al 10% la deducción en el IRPF por provisiones y por gastos de difícil justificación.

También se eleva el límite de la deducción de 2.000 a 3.000 euros, y, en el caso de los autónomos que tributen por módulos, se amplía del 5% al 10% la reducción por rendimiento neto establecido.

Los autónomos que tributen por estimación directa tendrán que presentar pagos fraccionados siempre que tengan un nivel de facturación inferior a los 85.000 euros y la cuota diferencial del último periodo declarado sea negativa o superior a los pagos fraccionados realizados. Y en el caso de que tengan una facturación superior a los 85.000 euros, se reduce del 20 al 19% el tipo de pago fraccionado.

Nuevo régimen voluntario

La norma también contempla un nuevo régimen voluntario para que pequeños empresarios y profesionales declaren el IVA solo una vez al año --en lugar de cuatro-- si facturan menos de 85.000 euros.

Aplazada la entrada del Verifactu

Además, se plantea la prórroga de los límites de exclusión del sistema de módulos. Otra medida es la prórroga de los actuales límites de exclusión del sistema de módulos para beneficiar a 60.000 autónomos.

¿QUÉ AYUDAS SE MANTIENEN EN EL TRANSPORTE?

El Gobierno ha prorrogado los actuales descuentos al transporte público para 2027 mediante la aprobación de un real decreto-ley de medidas de promoción del uso de este transporte.

Descuentos en trenes

En los servicios ferroviarios se da continuidad al abono mensual de 20 euros en Cercanías y Rodalies, 10 euros al mes para los jóvenes y gratuito hasta los 14 años.

El descuento en Media Distancia se mantiene en el 40% (jóvenes con el 50% adicional) y las líneas de Avant que estén recogidas en Obligación de Servicio Público se beneficiarán de un recorte del 50%.

En las líneas de autobús de competencia estatal se mantiene en las concesiones estatales el abono infantil gratuito, el de 10 viajes tendrá el 40% de descuento; el mensual, el 50%; y el joven, el 70%. La inversión prevista es de 100 millones de euros.

Abono Único de 60 euros al mes (30 euros para jóvenes)

También se mantiene el Abono Único, con un precio mensual de 60 euros, 30 euros para los jóvenes, que permite con una tarifa plana viajar en Cercanías y Rodalies, autobús de competencia estatal, media distancia y líneas Avant con OSP.

Asimismo, se apruban los nuevos convenios entre la Administración General del Estado (AGE) y Adif para el periodo 2026-2030, que contemplan un aumento de la inversión del 50%, hasta alcanzar los 19.000 millones de euros durante los próximos cinco años.

¿QUÉ MEDIDAS AFECTAN A LA BANCA Y A LA VIVIENDA?

Se aprueba la prórroga del impuesto especial a la banca durante un año adicional con el objetivo de recaudar 1.400 millones de euros adicionales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el pasado sábado que lo recaudado iría destinados íntegramente a políticas de vivienda.

Según Moncloa, esto permitiría financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, rehabilitar unas 52.000 viviendas y aplicar bonificaciones fiscales a cerca de 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura.

¿QUÉ CAMBIA EN LOS CRÉDITOS AL CONSUMO Y LAS DEUDAS?

Respecto al crédito al consumo, la norma fija un límite general al coste del crédito al consumo del 22% TAE, vigente hasta su desarrollo reglamentario. En las tarjetas 'revolving' ya existentes se aplica un límite de 22% al tipo nominal, salvo novación. Posteriormente, el tipo de interés podrá ser superior al tipo medio de mercado en un número de puntos porcentuales que varía en función de la cantidad solicitada.

Para los créditos de alto coste se establecen además condiciones específicas: la devolución deberá poder realizarse en al menos tres cuotas mensuales, el interés no podrá superar el 6% mensual y la comisión máxima será de 15 euros.

La norma limita también los mensajes publicitarios que presenten el crédito como sustituto del ahorro, refuerza las obligaciones de evaluar la solvencia para prevenir el sobreendeudamiento y obliga a los prestamistas de alto coste a facilitar información reforzada con 24 horas de antelación.

Medidas para prevenir el blanqueo

Se ha fortalecido el Sepblac, atribuyéndole la potestad de suspender o no autorizar transacciones, cuentas o relaciones de negocios cuando sospeche que una transacción en curso, una cuenta bancaria de pago o de criptoactivos o una relación de negocios pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

ENERGÍA

El Gobierno aprueba el nuevo marco para las comunidades energéticas, que libera un 10% de la red para ellas. En concreto, esta nueva norma fija los requisitos exigibles, los derechos y las obligaciones de los socios o miembros, además de articular un marco destinado a facilitar la implantación de estas entidades, ha informado el gabinete dirigido por Sara Aagesen.

El Gobierno ha aprobado el desarrollo normativo de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, que establece los derechos y obligaciones de sus miembros y facilita su implantación. La norma reserva además un 10% de la capacidad destinada a concursos de acceso a las redes eléctricas para instalaciones promovidas por estas comunidades.

Se modifica la regulación del autoconsumo de energía eléctrica para impulsar el almacenamiento distribuido, actualizando así el marco normativo recogido en el Real Decreto 244/2019. En concreto, el texto busca facilitar especialmente el autoconsumo compartido en comunidades de propietarios, barrios, pueblos o polígonos industriales.

Asimismo, se establecen los requisitos mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad de las instalaciones que se conecten a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, una norma que permitirá ampliar la capacidad de acceso disponible para nuevas demandas desde el actual 60% de los nudos hasta el 96%.

PYMES, EMPRESAS Y OFICINA COMERCIAL EN SAN FRANCISCO

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de cuatro medidas para reforzar el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas, que incluye la ampliación en 200 millones de euros de la línea del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) para pymes y pequeños proyectos de exportación e inversión, la creación de una nueva oficina económica y comercial en San Francisco (Estados Unidos) y la renovación de sendas subvenciones para Canarias y la Cámara de Comercio de España.

Asimismo, el Gobierno ha aprobado los nuevos estatutos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que incorporan el fondo España Crece y refuerzan su transparencia y su presencia en todo el territorio.

Además, se crea la Secretaría del Régimen 20 y el Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias, con el fin de reducir y unificar las cargas administrativas de las empresas. Este régimen se creó para reducir las diferencias de requisitos administrativos entre territorios y simplificar trámites a las empresas que operan en toda España.

SEGUROS AGRARIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el 48º Plan de Seguros Agrarios Combinados, que mantiene una dotación presupuestaria de 315 millones de euros para subvencionar la contratación de pólizas en el año 2027.