Archivo - Personal de correos acude a los colegios electorales para depositar el voto por correo en Sevilla en una imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo electoral para los comicios generales del próximo domingo 29 de noviembre en Andalucía movilizará a 26.192 empleados públicos en la comunidad entre efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y personal de la Administración.

Según informa en un comunicado la delegada del Gobierno en Andalucía, Mabel Mayo, el operativo que se desplegará por todo el territorio andaluz este 29N incluye a 7.353 efectivos de la Policía Nacional, 11.243 agentes de la Guardia Civil y 2.697 policías locales, a los que se suman otros 4.899 representantes de la Administración y empleados públicos, que participarán en la organización y coordinación de la jornada electoral.

Junto a este dispositivo coordinado con las autoridades locales "para facilitar el correcto desarrollo de la jornada electoral y velar por la seguridad de todos los ciudadanos", un total del 94.455 ciudadanos han sido designados para integrar las mesas electorales, entre titulares y suplentes, en toda Andalucía. Mayo ha destacado que "la coordinación de todos los participantes permitirá hacer efectivo el derecho al sufragio en todos los puntos de Andalucía, con independencia del lugar de residencia de los votantes".

De los 38,6 millones de españoles con derecho a voto este próximo 29N, un total de 6.833.904 son andaluces, 6.533.384 electores residentes en la comunidad (CER) y 300.520 en el extranjero (CERA). Entre todos ellos figuran 239.464 nuevos votantes que participen por primera vez en elecciones generales por haber cumplido los 18 años desde las anteriores celebradas en julio de 2023.

MÁS DE 13,5 MILLONES DE SOBRES

Andalucía contará durante la jornada del 29N con 59 Juntas Electorales de Zona, 3.756 colegios, 10.495 mesas, 19.888 urnas y 8.238 cabinas. A estos recursos se suman más de 13,5 millones de sobres y 4.672 tablets para la transmisión de datos.

Además estarán disponibles 431 kits de voto en braille este 29N, que incorpora como principal novedad que las personas con discapacidad visual han podido solicitar y recibir estos kits directamente en sus domicilios para facilitar el ejercicio de su derecho al voto. Los colegios contarán con cartelería para facilitar la accesibilidad cognitiva para las personas que lo necesiten.

Los miembros de las mesas podrán informarse y consultar sus dudas en los 147.398 manuales de instrucciones distribuidos con las normas, derechos y deberes de la jornada electoral. Por su parte, los representantes de la Administración General del Estado contarán con 4.672 dispositivos transmisores de datos, que servirán para grabar y remitir en tiempo real las incidencias desde las aperturas de mesas, a las 09.00 horas, hasta el cierre, a las 20.00 horas.

También podrán transmitir la información relacionada con la constitución de las mesas, incidencias que se pudieran producir durante la jornada electoral y el envío de los resultados de los escrutinios. Los datos del proceso electoral se podrán consultar en la web habilitada para las elecciones generales de 2026 'https://29neleccionesgenerales.es/'.