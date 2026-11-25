Archivo - Thomas Markle, el padre de Duquesa de Sussex, Meghan Markle, durante una entrevista en el programa 'Good Morning Britain', del canal ITV. - CAPTURA DE PANTALLA 'GOOD MORNING BRITAIN'

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un gran jurado federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California ha formalizado el escrito de acusación contra Thomas Wayne Markle, de 82 años y padre de Meghan Markle --duquesa de Sussex y esposa del príncipe Enrique de Reino Unido--, por dos cargos de posesión de pornografía infantil, un procedimiento por el que deberá comparecer para la lectura de cargos en las próximas semanas en Los Ángeles y que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión federal por cada delito.

Según consta en el pliego judicial, en el que el acusado figura también bajo los nombres de 'Tom Markle' y 'Thomas Markle Sr.', los hechos imputados se sitúan en el condado de Los Ángeles alrededor de los pasados 30 de octubre y 4 de noviembre, fechas en las que poseía presuntamente a sabiendas negativos fotográficos de 35 milímetros con material de abuso sexual infantil que habían sido transportados mediante canales de comercio interestatal y extranjero.

El documento del tribunal californiano precisa que, en ambos episodios, al menos una de las imágenes intervenidas involucraba a un menor prepúber y que aún no había alcanzado los doce años de edad, detallando entre las pruebas aportadas por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) varios fotogramas específicos de dichos negativos.

Por su parte, el primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Bill Essayli, ha confirmado en redes sociales que las autoridades federales recibieron el pasado mes el aviso de que Markle poseía este tipo de contenido tanto en Filipinas como en dos trasteros de Los Ángeles alquilados a su nombre desde 2008, donde los agentes del FBI incautaron bajo orden judicial cerca de 78 artículos entre diapositivas, negativos y libros.

Entre las evidencias descritas en los documentos judiciales previos figuran dos fotografías en las que un hombre adulto identificado por un testigo como el propio Markle aparece junto a una niña prepúber desnuda, otra instantánea de una menor desnuda tomada aparentemente en una cadena de moteles de Filipinas y varias imágenes adicionales en las que posa junto a menores parcialmente desvestidos.

Markle permanece actualmente encarcelado bajo custodia federal y sin derecho a fianza en Florida después de que fuera detenido por segunda vez tras manipular y quitarse el dispositivo electrónico de localización que portaba en régimen de arresto domiciliario desde su detención inicial.