Por Andalucía niega "agravio" del Gobierno en reparto de menores migrantes y Moreno pide "no tratarlos como mercancía"

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El reparto de los menores migrantes entre las comunidades autónomas fijado por el Gobierno de España, que ha establecido al respecto diferentes cupos, ha entrado de lleno en el debate parlamentario en Andalucía, en la sesión plenaria de este jueves, junto a otro reparto no exento de polémica: la redistribución de la riqueza entre regiones basada en los principios de solidaridad y equidad, con la nueva financiación autonómica en el aire. Así, mientras para la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, "no existe agravio con Cataluña, como apunta la Junta", para el presidente andaluz los menores "no pueden ser tratados como mercancía" y "sería indigno" el trato dispensado con los actuales medios.

El presidente andaluz ha insistido en la idea de que en Andalucía "nunca vamos a tratar a los migrantes como mercancía que pueden empaquetar y repartir, que es exactamente lo que está haciendo el Gobierno de España de Sánchez y Sumar, ese que tanto defiende".

En este sentido, Moreno ha criticado, una vez más, que se haya decidido "unilateralmente, con cero diálogo", un criterio de reparto y "se imponga". "Estamos al 97% de los recursos y nos piden acoger a 677 menores, pero, qué casualidad, Cataluña y País Vasco '0'". "No tenemos personal ni trabajadores sociales ni psicólogos para atenderlos. ¿Cree digno y humano que tratemos así a esos niños?", le ha interpelado.

"Me dice 'lo que hay que oír', eso sí que es verdad: lo que hay que oír. Tantos años en política y en este Parlamento escuchando a la antigua Izquierda Unida, ojalá algo hubiera quedado en su grupo de esa Izquierda Unida, que al menos había coherencia", ha añadido Moreno. "Que una portavoz supuestamente de izquierdas apoye la ruptura completa de la solidaridad, de la igualdad y todavía más, de la redistribución de riqueza entre españoles".

Por su parte, Nieto, que ha negado que haya agravio con Cataluña, "que tiene acogido al doble de migrantes", ha criticado al presidente de la Junta que no presente una "contrapropuesta" si no está de acuerdo con el criterio de selección para determinar dichos cupos.