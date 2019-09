"Andalucía no es el vertedero del PP", dice el PSOE tras elegir Aguirre al exalcalde de Parla como directivo de hospital

Publicado 26/09/2019 15:05:39 CET

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha defendido este jueves la elección de Luis Martínez Hervás como nuevo subdirector gerente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras preguntarle el PSOE por "los méritos del ex alcalde de Parla" para acceder al puesto con un "no creo que haya mejor expediente que éste" y ha espetado a la diputada socialista Verónica Pérez "usted tome nota que esto es un expediente", mientras que en la argumentación de ésta le ha advertido de que "Andalucía no es el vertedero para colocar políticos frustrados del PP".

El pasado 18 de septiembre el Hospital Virgen del Rocío anunciaba mediante nota el nombramiento de Luis Martínez Hervás como número dos del hospital y este jueves esta elección ha sido objeto de debate en el Pleno del Parlamento de Andalucía tras subrayar el PSOE su condición de ex alcalde de la localidad madrileña de Parla.

Aguirre, que en una primera intervención muy escueta apelaba a que sus méritos en la administración sanitaria y en Atención Primaria le permitían "desarrollar sin ningún problema" el puesto, ha escuchado cómo la socialista Verónica Pérez le ha espetado que "su único mérito es ser militante del PP", así como su condición de ex regidor de una población madrileña.

La parlamentaria socialista ha evocado entonces una lista de diferentes nombramientos de Aguirre desde que accediera a la condición de consejero de Salud, entre los que ha enumerado al gerente del Hospital Virgen del Rocío, Manuel Molina, exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), y al gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Moreno Verdugo, de quien ha asegurado que en Castilla La Mancha fue el responsable del despido de 3.000 médicos.

Pérez ha indicado a Aguirre que "tiene el honor de dirigir una Administración sanitaria" con 100.000 profesionales, de los cuales ha precisado que 25.000 son médicos, "algunos de ellos con suficientes méritos y capacidad para dirigir el Virgen del Rocío como para no haber tenido que buscar médicos en el sur de Madrid".

"Andalucía no es el vertedero para colocar políticos frustrados del PP", ha apostillado Pérez, para instar seguidamente a Aguirre a que "dimita usted y dimitan todos sus amigos".

Aguirre, que ha apelado a la condición de malagueño de Moreno Verdugo y de granaíno de Manuel Molina, ha desglosado el currículum de Martínez Hervás para retratar su elección como justificada. "También ha sido alcalde de Parla. Eso no le inhibe", ha afirmado el consejero de Salud, quien ha indicado a Verónica Pérez que "espero que su expediente sea tan bueno porque eso le abrirá el campo en la vida civil".

"Usted tome nota que esto es un expediente", ha apostillado, para insistir en que "no creo que haya mejor que este expediente, ninguno".