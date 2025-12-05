La Junta apoya la participación andaluza en la plataforma nacional Clariah-ES para investigar el lenguaje natural en IA

Archivo - Fachada del edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla. A 1 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación respaldará en 2026 la participación de Andalucía en la plataforma nacional Clariah-ES, que se integra en el Consorcio Europeo de Infraestructura de I+D Clarin para la investigación del lenguaje natural en la Inteligencia Artificial (IA). Dicho consorcio tiene como objetivo que todos los recursos y herramientas lingüísticas digitales de Europa y otros continentes "sean accesibles a través de un entorno en línea de acceso único para ayudar a los investigadores en humanidades y ciencias sociales".

Según ha informado la Consejería en una nota, la plataforma nacional, por su parte, permite fortalecer el posicionamiento del español en el contexto europeo, promover el desarrollo de la ciencia en español y el crecimiento de la IA. Con ello, el apoyo de la Junta se articulará a través de una subvención de 15.000 euros contemplada en los presupuestos de la Consejería de Universidad para 2026 con destino a la Universidad de Jaén (UJA), que alberga desde finales de 2023 el nodo andaluz de esta red estratégica, a través del grupo de investigación Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información (Sinai).

En este aspecto, ha destacado que este equipo es referente en procesamiento del lenguaje natural, una de las áreas más destacadas y relevantes de la inteligencia artificial. El catedrático de Informática y director del Centro de Estudios Avanzados en TIC (Ceatic) de la UJA, Alfonso Ureña, es el coordinador de este proyecto. Los fondos aprobados se destinarán a sufragar las actuaciones de la UJA derivadas de esa representación.

Para la Consejería de Universidad, dicho respaldo económico reforzará "la participación activa y estratégica de Andalucía tanto en la plataforma como en el consorcio, lo que tendrá una incidencia directa en la investigación, el conocimiento y el desarrollo del patrimonio cultural y social andaluz".

Además, el acceso a esta instalación europea de investigación posibilita a los investigadores andaluces tener a su alcance datos, herramientas, sistemas de computación, métodos o proyectos europeos de gran valor para sus líneas de trabajo e iniciativas, y supone mejorar la I+D y la docencia de habilidades digitales en estas esferas. De igual modo, esta presencia andaluza permitirá extender el uso de los desarrollos llevados a cabo por los investigadores de la comunidad, según ha indicado la Junta.

ESPAÑA ES MIEMBRO DE CLARIAH DESDE 2023

España se integró en 2023 en la plataforma Clariah-ES, que también coordina la participación nacional en el Consorcio Europeo Dariah, orientado a los datos y procesos digitales relacionados con las humanidades. Ambos consorcios fomentan el multilingüismo, la interoperabilidad, el mantenimiento y la reutilización de recursos, la ciencia abierta, la visibilidad y la cooperación científica en Europa, entre otros. En definitiva, permiten superar la fragmentación de las comunidades investigadoras aumentando el impacto de sus líneas de trabajo de I+D.

La red Clariah-ES está formada por grupos multidisciplinares expertos en tecnología del lenguaje, inteligencia artificial, computación de alto rendimiento, expertos lingüísticos en las lenguas cooficiales del estado --castellano, catalán, euskera y gallego-- y expertos en transición digital en las áreas de humanidades, artes y ciencias sociales.

Se compone de una serie de nodos repartidos por todo el territorio nacional que incluye a varias universidades, como la UJA, en representación de todo el sistema público andaluz, al CSIC, al Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC) y a la Biblioteca Nacional de España (BNE).