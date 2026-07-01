Por Andalucía pide a la Junta que "revise" los patrocinios al Puro Latino por la investigación a un empresario vinculado

Archivo - La diputada del Grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, durante una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha pedido explicaciones este miércoles a la Junta de Andalucía para que "revise todos los patrocinios opacos" concedidos por el ejecutivo autonómico al Puro Latino Festival, tras producirse varios registros por parte de la Guardia Civil a un empresario vinculado con este "evento patrocinado por la Administración andaluza".

En una nota remitida por la coalición, la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha pedido conocer "cuánto dinero público destina la Junta a patrocinios, con qué criterios se conceden y qué controles existen para fiscalizar el uso de esos fondos".

En esta línea, Gómez ha señalado que Por Andalucía "no va a sustituir a la justicia ni a dar por probado lo que todavía está bajo secreto de sumario", pero ha advertido de que "hay una responsabilidad política evidente que el Gobierno andaluz no puede esquivar".

"Cuando hay dinero público de por medio, tiene que haber transparencia pública. Y lo que estamos viendo es que los patrocinios de la Junta funcionan como un agujero de opacidad: no sabemos con claridad cuánto dinero se reparte, con qué informes, con qué retorno para el interés de la gente y con qué mecanismos de control", ha afirmado.

La diputada ha destacado que "el dinero de los andaluces y andaluzas tiene que estar sometido a luz y taquígrafos y servir para reforzar lo público, no para alimentar un modelo opaco de patrocinios a grandes eventos privados".

"Mientras Andalucía sigue arrastrando problemas gravísimos en sanidad, dependencia, educación o vivienda, Moreno Bonilla no puede gestionar el dinero público como si fuera una alfombra roja para grandes eventos privados. El dinero público es para lo público, para mejorar la vida de la gente y para garantizar derechos", ha reseñado.

"Andalucía no puede funcionar como un cortijo donde el dinero público se mueve entre despachos, grandes eventos y empresas colegas sin que la ciudadanía sepa exactamente qué está pasando", ha concluido Gómez.

El operativo ha comenzado a primera hora de la mañana de este miércoles en El Puerto de Santa María en las oficinas y negocios de un conocido empresario de la ciudad, que cuenta en el municipio con negocios hosteleros y organiza eventos de grandes conciertos o festivales.

Un operativo de la Guardia Civil, dependiente de la Comandancia de Sevilla, está realizando este miércoles registros en el área de Diputación de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, diputado provincial de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico y vicepresidente cuarto de la Institución Provincial.

En un comunicado, el portavoz del Gobierno provincial de la Diputación, Juancho Ortiz, ha explicado que miembros de la Guardia Civil procedentes de Sevilla se han personado en dependencias de la Institución Provincial, gobernada por el PP, ubicadas en el Edificio Roma para solicitar información sobre algunos expedientes de contratos de patrocinio en el marco de una investigación en curso.