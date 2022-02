Andalucía pide un 5% más de plazas MIR y Darias señala que para un aumento se necesita suficiente acreditación docente

MADRID/SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha pedido un cinco por ciento más de plazas de médicos especialistas internos residentes (MIR), hasta un total de 1.669, mientras que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido que para incrementar el número de plazas de MIR es necesario que las comunidades autónomas cuenten con un número "suficiente" de acreditación de unidades docentes.

"No se trata solo de incrementar plazas. Para poder hacerlo las CCAA tienen que tener la acreditación docente suficiente, estamos poniendo el énfasis en que se incremente. Ya hemos recibido 115 solicitudes de nuevas acreditaciones docentes para el año que viene", ha explicado la ministra durante su comparecencia ante el Pleno del Senado este martes.

Por su parte, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz que Andalucía ha pedido un 5% más de plazas de médicos especialistas internos residentes, hasta un total de 1.669, que serían "82 más que el año anterior".

El titular andaluz de Salud ha querido "hacer notar" que, en los tres años que lleva funcionando el actual Ejecutivo de Juanma Moreno, han sido 300 plazas más las que se han pedido desde Andalucía, "un aumento del 24% más de plazas para especialistas internos residentes en los exámenes, e intentar tener el mayor volumen de masa crítica de personal sanitario".

Por su parte, Carolina Darias ha insistido en que "no puede ser que haya plazas acreditadas docentes y que no se convoquen porque las CCAA no las saquen". En este contexto, ha recordado que en la convocatoria de este año se han quedado sin convocar el 3,5 por ciento de Medicina Familiar y el 25 por ciento de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Darias ha defendido el "compromiso acreditado" del Gobierno con la Formación Especializada (FSE), poniendo como ejemplo que, desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa, el número de plazas ha aumentado un 32 por ciento. "Estamos hablando de un tema que es el eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud", ha señalado.