Andalucía pide a Montero poder utilizar superávit para la recuperación sin que compute para la regla de gasto

Imágenes de la carretera afectada por las reciente lluvias. A 29 de enero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha pedido este miércoles a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los recursos extraordinarios que la administración autonómica vaya a invertir para afrontar los daños ocasionados por los fuertes temporales que han azotado a la comunidad "no computen a efectos de déficit ni de la regla de gasto".

Así lo ha pedido la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, a María Jesús Montero.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, España ha señalado que "vamos a necesitar de esas manos que nos tienden tanto la Unión Europea como el Gobierno de España y nosotros vamos a reclamar, porque es nuestra obligación, que haya recursos para la recuperación cuanto antes de nuestra tierra".

"Si en la emergencia la prevención salvó vidas, en la recuperación, cuanto antes se movilicen todos los recursos que estén disponibles, pues también será mejor", según España, quien ha indicado que es fundamental que, cuanto antes, las familias puedan recuperar su hogar, hacer frente a las pérdidas de las cosechas y que las empresas afectadas puedan retomar su actividad.

Ha manifestado que la Junta "no va a dejar a ningún andaluz atrás y, por eso, ya trabajamos internamente en esa recuperación".

España ha señalado que, una vez que ya el Consejo de Ministros procedió ayer a la Declaración de Zona Catastrófica, la Junta ha "dado un paso más" y se ha pedido pedido por carta que se active de forma urgente el Fondo de Contingencia por parte del Gobierno central, y que éste a su vez demande en Bruselas que se active el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, así como el Fondo de Gestión de Crisis de la Política Agrícola Común (PAC).

Carolina España también ha indicado que ha pedido a Montero que permita a Andalucía la "utilización de los posibles remanentes y superávits para la recuperación" de nuestra tierra, en lugar de tener que destinarlos a amortización de deuda. Ha señalado que esta medida ya se aplicó cuando se produjo el desastre del volcán de La Palma.

Ha indicado que la Junta tendrá que mover partidas del presupuesto de 2026 y fondos europeos y, ante ello, solicitan al Ejecutivo nacional "que nos permita una flexibilización en la aplicación de las reglas fiscales": "Es decir, que esos recursos extraordinarios que vayamos a invertir en la recuperación de Andalucía no nos computen a efectos de déficit ni de la regla de gastos".

En definitiva, según España, "el mismo tratamiento que en su momento se autorizó para las obras que se llevaron a cabo como consecuencia del desastre del volcán de La Palma".

Ha manifestado que en este momento no se puede dar una cifra de cuánto dinero se necesita o qué cantidades se van a mover del presupuesto autonómico porque se siguen evaluando los daños y ni siquiera la emergencia ha terminado. No obstante, ha augurado que, lamentablemente, van a ser "pérdidas millonarias y, por eso, también vamos a necesitar ayudas millonarias".

Ha garantizado que la Junta estará "al lado de las empresas, de los trabajadores y de las familias, para que nadie se quede atrás". "Andalucía tiene que salir adelante y, de hecho, va a salir adelante y lo vamos a hacer juntos", ha apuntado.