Por Andalucía pide que Moreno dimita como presidente de la Junta por "mentir sobre sus estudios y falsear su currículum"

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía y José Manuel Jurado (Podemos) ha pedido este jueves la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "mentir sobre sus estudios y falsear su currículum" académico que, según ha denunciado, "ha ido modificando y engordando a lo largo de los años, pasando de declararse licenciado y con máster a reconocer únicamente un título en Protocolo y un curso de liderazgo".

En un comunicado, Jurado ha detallado que en la ficha de Moreno como diputado del PP en el Congreso entre los años 2000 y 2004 "figuraba como licenciado en Administración y Dirección de Empresas y con un máster en Relaciones Internacionales", mientras que "años después, desapareció la licenciatura y quedó solo estudios en ADE" y actualmente en su ficha oficial "ya no hay ni rastro de todo aquello: aparece como graduado en Protocolo --una carrera que ya no existe-- y con un cursillo en liderazgo público".

El diputado de Por Andalucía ha relacionado estos cambios en el currículum académico de Moreno con el caso de la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, que ha presentado su dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales después de la polémica generada por los estudios que declaraba en la ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados.

"Lo que ha pasado con Noelia Núñez no tiene tanto que ver con que tuviera o no un título universitario. De hecho, nosotros defendemos que no es necesario tener un título universitario para estar en política. Lo que sí es importante es ser honesto y, sobre todo, no mentir", ha asegurado Jurado, que ha criticado que "la derecha siempre anda dándose golpes en el pecho y alardeando de su religión de la meritocracia, ya saben, esa forma que tienen ellos, los ricos, de justificarnos que tienen más dinero porque se han esforzado más".

Junto a ello, el coportavoz de Podemos Andalucía ha destacado que el caso de Noelia Núñez "ya pasó" con el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que en los años 2000 y 2004 aparecía en su currículum como licenciado en Administración y Dirección de Empresas y con un máster en Relaciones Internacionales, y ahora, en la página oficial de la Junta, aparece que lo que tiene es un grado en Protocolo, una carrera que ya no existe, y un curso en un programa de liderazgo en gestión pública".

"Según el criterio que ellos mismos han elegido y del que tanto están alardeando ahora, como si fueran ejemplo de ética, lo lógico es que el presidente Moreno Bonilla dimita. Ha mentido abiertamente a la ciudadanía y ha falseado su currículum para hacernos creer que tenía más títulos de los que realmente tiene", ha concluido Jurado.