Andalucía pide "triplicar" la inversión en mantenimiento en la línea AVE tras "bajar un 26% entre 2019 y 2024"

El consejero andaluz de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, en la estación de Santa Justa de Sevilla tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). A 29 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). l consejero andaluz de Fomento y Movi - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha defendido este jueves que por parte del Gobierno central habría que "triplicar" el esfuerzo inversor en el mantenimiento de la línea de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Sevilla, donde, según ha advertido, se ha reducido la inversión en ese concepto y en términos relativos "un 26 por ciento" entre los años 2019 y 2024.

Así lo ha indicado el consejero andaluz de Fomento en declaraciones al programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, recogidas por Europa Press, al hilo del accidente entre dos trenes de la línea Madrid-Sevilla registrado este pasado miércoles en Urda (Toledo), en el que han muerto al menos 68 personas.

Mario Muñoz-Atanet ha defendido que "el sistema ferroviario andaluz, y español" en general, "ha sido pionero" y se ha caracterizado por ser "un servicio magnífico", por lo que lo que se está "viviendo hoy día es una situación que no corresponde con la infraestructura que nos merecemos y que hemos tenido en el pasado", según ha agregado.

En esa línea, el consejero ha defendido que "lo que hay que hacer es un refuerzo importante en el mantenimiento", porque la referida infraestructura de la línea de AVE Madrid-Sevilla soporta actualmente "tres veces más servicios de los habituales" anteriormente, y "la inversión en mantenimiento no ha crecido tres veces".

"Cuando tienes una infraestructura por la que pasan tres veces más servicios, tienes que triplicar el esfuerzo" inversor, ha sostenido el consejero, que ha explicado que él mismo abordó esta cuestión con el secretario de Estado del ramo en una conferencia sectorial en Madrid, después de que desde el Gobierno andaluz hubieran analizado que "la inversión en mantenimiento desde el 2019 al 2024 ha bajado un 26%".

El consejero ha puntualizado que esos son los datos que tienen en la Junta de ambos años citados, porque el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, es "muy opaca en su información", y la que han conseguido desde la administración andaluza evidencia que "se ha producido una reducción de un 26% de la inversión en mantenimiento".

Muñoz-Atanet ha puntualizado que, "en términos absolutos, la inversión y el mantenimiento han crecido", pero hay que analizarlo "en términos relativos, porque la variable con la que tienes que jugar es el tren-kilómetro", según ha abundado el consejero, que en ese punto ha subrayado que "ahora hay muchos más trenes y más kilómetros de AVE", y, "si haces la división, te das cuenta de que hay una inversión en mantenimiento un 26% inferior a la del 2019", cuando no había los "servicios adicionales" que hay actualmente, cuando no sólo Renfe opera en dicha línea.

"SUMA DE SITUACIONES"

El consejero ha considerado que el accidente de este pasado miércoles es fruto de "una suma de situaciones que se han producido de forma concatenada", y en esa línea ha defendido además que "los servicios ferroviarios son sistemas muy robustos, y tienen unos sistemas de seguridad que son redundantes".

"Para que se produzca una situación de este tipo, han tenido que fallar muchísimas cosas antes, de una forma concatenada. Y lo que no puede ser es que al final lo que se esté mirando es al fallo humano del que estaba en el centro de control", quien "no debe tomar las riendas con regularidad y con frecuencia en el uso de los trenes", ha dicho también el consejero.

El titular andaluz de Fomento ha agregado que "los sistemas ferroviarios de seguridad son automáticos", y "lo que estamos viendo, desgraciadamente, es que con demasiada frecuencia el centro de control tiene que tomar las riendas", y "lo que debe ser una excepción se está convirtiendo en una norma".

"Ante esas situaciones se pueden producir fallos, pero yo más bien pensaría en cuántas vidas han salvado estos señores del centro de control gracias a su intervención permanente", ha apostillado el consejero de Fomento.