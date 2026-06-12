Por Andalucía preguntará en el Parlamento por Infoca, dependencia o bioclimatización para "ponerle las pilas" a la Junta

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía en las elecciones del 17M, Antonio Maíllo, junto a los diputados en el Parlamento de la coalición en una atención a los medios. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y diputado de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado este viernes la presentación por parte de la coalición de 33 iniciativas parlamentarias, en formato de preguntas, en la Cámara andaluza con el objetivo de "ponerle las pilas" al ejecutivo autonómico en funciones.

"El Gobierno está paralizado, Moreno está instalado en sus protocolos y en su parálisis de negociaciones con Vox, pero Andalucía necesita tener respuestas y nosotros vamos a poner a cien al Parlamento", ha asegurado en una atención a los medios un día después de la sesión constitutiva de la XIII legislatura.

Entre las iniciativas presentadas por la coalición se recogen preguntas acerca del bono joven de alquiler, la situación en el Hospital Materno Infantil de Huelva, la ley de bioclimatización y las personas fallecidas "esperando la dependencia". Asimismo, ha puesto el foco en la situación de la plantilla del Infoca.

"Lo hacemos mediante la figura de la pregunta, que es lo que nos permite que tengan la obligación de contestar, sin menoscabo, de cuándo se vayan a iniciar los plenos ordinarios del Parlamento y, por tanto, que se pongan a trabajar en la consejería y que no se tomen este tiempo como vacaciones", ha subrayado.

Por otro lado, Maíllo ha señalado que "vió muy contentos" a PP-A y Vox en la jornada de la sesión constitutiva. "Están previendo que, efectivamente, vaya a haber gobierno del PP y Vox, un gobierno que es otra tragedia nacional", ha reseñado.

En esta línea, ha vuelto ha señalar que Moreno "se arrodilla ante las indicaciones de Genova y la estrategia del Partido Popular de Madrid".