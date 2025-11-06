Por Andalucía presenta enmienda a la totalidad al Presupuesto de 2026 que "agrava un modelo de gestión fracasado"

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha registrado este jueves, 6 de noviembre --último día de plazo para ello-- una enmienda a la totalidad con propuesta de devolución del proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, al considerar que esas cuentas públicas son "de fin de ciclo", están "alejadísimas de las necesidades reales de la ciudadanía", y "consolidan y agravan un modelo de gestión fracasado", que es el que, en opinión de esta coalición, lleva a cabo el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A).

Así lo ha anunciado Por Andalucía en un comunicado en el que ha detallado que el documento de su enmienda de totalidad se articula en 16 apartados y, según ha explicado la portavoz del grupo, Inma Nieto, "hace un recorrido por unas cuentas que son una ficción, inciden en mantener políticas de recorte en los servicios públicos y no ofrecen ninguna solución en materia de vivienda ni políticas activas de empleo ni contra el cambio climático".

Son así "unas cuentas que se empeñan en mantener un modelo que ha fracasado estrepitosamente", según la portavoz de Por Andalucía, para quien estos presupuestos confirman "el abandono deliberado de la sanidad pública por parte del Partido Popular".

Inma Nieto denuncia que "no existe voluntad alguna de rectificar las políticas que están destrozando el sistema sanitario público andaluz, y lo más grave es que, pese a las promesas y anuncios constantes, no hay ni un solo euro destinado al plan de choque para solucionar la crisis de los cribados, que ha arrasado con la credibilidad de Moreno Bonilla".

Así, "queda claro que el famoso plan no es más que otra mentira para encubrir su negligencia", según la también parlamentaria de IU, para quien, "una vez más, el PP prioriza el maquillaje sobre las necesidades reales de los andaluces".

Además, en opinión del grupo Por Andalucía, "estos presupuestos permiten cuantificar el coste para Andalucía del servilismo de Moreno Bonilla hacia Génova 13" --en referencia a la dirección nacional del PP--, ya que el Gobierno del PP-A "destina 150 millones de euros más que en 2025 a deuda, alcanzando más de 4.500 millones".

Esta cifra, que "supera el presupuesto total de inversiones y equivale a más de lo asignado a vivienda, empleo o políticas sociales juntas, podría reducirse casi la mitad", según Por Andalucía, que critica a Juanma Moreno por "haberse opuesto a la quita de deuda propuesta por el Gobierno central, una medida que habría beneficiado, sobre todo, a Andalucía, que se podrían traducir en 2026 en más de 2.000 millones de euros que podrían ir a mejorar los servicios públicos en lugar de pagar deuda".

Desde Por Andalucía critican así que el PP-A "ha priorizado una vez más sus intereses partidistas e hipotecará el futuro de Andalucía con un solo objetivo", el de "contentar" al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

CRÍTICA A LA "FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA"

En su enmienda a la totalidad, el grupo parlamentario de Podemos e IU pone también el acento en la "falta de ejecución presupuestaria", y al respecto advierten de que el Gobierno de Moreno "no sólo deja sin invertir miles de millones de euros que podrían mejorar la sanidad, la educación o la vivienda, sino que además oculta deliberadamente fondos transferidos por el Estado para maquillar su falta de ambición".

En este sentido, Nieto ha indicado que "la ejecución real de los presupuestos no supera el 62%, dejando pendientes más de 19.000 millones de euros que podrían haber servido para atender las necesidades urgentes de la ciudadanía, y refleja una falta de voluntad política para resolver los problemas reales de Andalucía".

Por ello, el grupo parlamentario Por Andalucía presenta esta enmienda a la totalidad "como un acto de responsabilidad política y social ante unos presupuestos que, lejos de responder a las necesidades reales de la ciudadanía andaluza, profundizan en un modelo de gestión fracasado, injusto y excluyente", según defiende Inma Nieto.

Por último, la portavoz insiste en que "Andalucía merece unas cuentas que prioricen el bienestar de la mayoría, garanticen derechos fundamentales como la sanidad, la educación, dependencia, vivienda y empleo digno, y apuesten por un modelo fiscal justo y un autogobierno reforzado".